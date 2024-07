Xavi Simons lijkt PSG niet in te ruilen voor Bayern München, maar voor oude bekende RB Leipzig

RB Leipzig vertrouwt erop dat Xavi Simons op huurbasis terugkeert bij de club. Dit meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano dinsdag op X. Oliver Mintzlaff, sinds eind 2022 verantwoordelijk voor de sporttak van het Red Bull-concern, doet er in gesprekken alles aan om Simons voor Leipzig te behouden.

Paris Saint-Germain, waar Simons nog tot medio 2027 onder contract staat, is niet van plan om de aanvallende middenvelder deze zomer te verkopen. Een huurdeal is wel mogelijk en Leipzig hoopt daarvan te profiteren. Simons kwam afgelopen seizoen al op huurbasis uit voor die Roten Bullen.

Romano benadrukt op X dat de strijd met Bayern München nog niet definitief is gewonnen door Leipzig. Er heerst in de Red Bull Arena echter vertrouwen dat Simons snel weer aansluit bij de selectie van trainer Marco Rose. De Oranje-international liet in het seizoen 2024/25 in 32 Bundesliga-duels 8 goals en 13 assists noteren.

Bayern

en Florian Plettenberg van de Duitse tak vanmeldden afgelopen weekeinde dat Bayern zijn zinnen heeft gezet op de komst van Simons. De Duitse grootmacht zou bereid zijn om 90 miljoen euro te betalen aan PSG.

Plettenberg benadrukt dat Bayern verschillende scenario's bespreekt. De club kan Simons deze zomer al contracteren, maar zou er ook voor kunnen kiezen om te wachten tot volgend jaar zomer.

De reden om nog een jaar te wachten is dat PSV dan geen deel meer uitmaakt van de deal, wat alles een stuk eenvoudiger maakt. Op dit moment zitten de Duitsers vol in onderhandeling met PSG, maar Leipzig blijkt dus een geduchte concurrent te zijn.

