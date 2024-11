Simeone is met eerste treffer voor Atlético Madrid goud waard; zorgen om Cillessen

Atlético Madrid heeft goede zaken gedaan in LaLiga. De ploeg van trainer Diego Simeone won mede dankzij een treffer van zijn zoon Giuliano met 2-0 van Las Palmas. Het betekende voor de 21-jarige rechtspoot zijn eerste treffer in dienst van los Colchoneros. Jasper Cillessen viel na rust uit met een hoofdblessure, voordat Alexander Sørloth het duel besliste. Atlético stijgt naar de derde plaats, terwijl Las Palmas achttiende en dus onder de degradatiestreep staat.

Diego Simeone opteerde voor een 4-4-2-formatie met zoon Giuliano rechts op het middenveld. Samuel Lino bestreek de linkerkant, terwijl Antoine Griezmann en Julián Álvarez het spitsenkoppel van dienst was. Pablo Barrios en Koke mochten het centraal op het middenveld laten zien. Bij Las Palmas startten ex-Eredivisionisten Fábio Silva en Cillessen.

Atleti begon goed aan de wedstrijd en kreeg na goed drukzetten van Griezmann zijn eerste kans. Álvarez gaf mee aan Barrios, die toezag hoe Cillessen Las Palmas van een achterstand behoedde met een knappe redding. Even later kwam een voorzet van Griezmann tegen de ietwat uitgestoken arm van Scott McKenna aan. Arbiter Ricardo de Burgos Bengoetxea werd naar het scherm geroepen, maar besloot desondanks dat er geen sprake was van strafbaar hands.

Een diepe uittrap van Cillessen leverde de bezoekers hun eerste kans op. Silva kopte op collega-spits Sandro Ramírez, die op zijn beurt weer meegaf aan de ex-PSV’er. Silva probeerde het in de korte hoek, waar Jan Oblak op tijd bij zat om er een corner van te maken.

Atlético stelde in aanvallend opzicht teleur en kwam in eerste instantie niet verder dan enkele ongevaarlijke schoten van Barrios. Álvarez deed het even later niet veel beter met een poging die naast het doel van Cillessen hobbelde. Toch brak Atleti nog voor rust de ban. Simeone werd keurig de diepte ingestuurd, legde de stuiterende bal klaar met met zijn hoofd en rondde met een laag schot in de verre hoek af: 1-0.

Vlak na rust streden Nahuel Molina en Cillessen om een afvallende bal. Laatstgenoemde werd bij dat duel aan zijn hoofd geraakt door de Argentijn, die zich van geen kwaad bewust was. Cillessen gaf aan verder te kunnen spelen, maar enkele momenten later bleek toch dat hij gewisseld moest worden. Cillessen werd per brancard van het veld gedragen.

Met Dinko Horkas als reservedoelman binnen de lijnen wist Atlético lange tijd weinig klaar te spelen. De Madrilenen koesterden hun voorsprong en hielden de machteloze eilandbewoners ver van hun doel af.

Tien minuten voor tijd gooide Atlético de wedstrijd toch vroegtijdig in het slot. Een heerlijke steekpass van Rodrigo De Paul zorgde ervoor dat invaller Sørloth oog in oog kwam te staan met Horkas. De Noor bleef oog in oog met de Kroaat kalm en plaatste de bal in de verre hoek: 2-0.