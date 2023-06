Simeone bevestigt interesse van Barcelona: ‘De kans bestaat dat hij vertrekt’

Vrijdag, 2 juni 2023 om 09:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:47

Yannick Carrasco wordt nog altijd begeerd door Barcelona, zo heeft Diego Simeone toegegeven in een interview met COPE. De Belgische aanvaller was afgelopen winter ook al in beeld om Memphis Depay op te volgen, maar zag het toen niet tot een transfer komen. Een speciale clausule moet hem nu alsnog naar het Spotify Camp Nou leiden.

Zoals het er nu naar uitziet, lijkt Barcelona zijn aanwinsten komende zomer vooral in het transfervrije domein te moeten zoeken. De Catalanen hikken nog altijd tegen het salarisplafond van LaLiga aan en moeten maar liefst 200 miljoen euro bezuinigen om nieuwe spelers te kunnen registreren. Dat weerhoudt de Catalaanse grootmacht er niet van om hun interesse in Carrasco door te drukken. De aanvaller is middels een speciale clausule naar Catalonië te krijgen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Barcelona heeft namelijk een preferentiële koopoptie van negentien miljoen euro, zo wisten Mundo Deportivo en Fabrizio Romano eerder al te melden. Als dat bedrag betaald wordt, is Carrasco volgend jaar speler van Barça. De Catalanen hebben echter al aangegeven omlaag te willen met de prijs. Bovendien moet er eerst ruimte worden gemaakt in het salarishuis om de komst van Carrasco mogelijk te kunnen maken. Het vertrek van Jordi Alba en Sergio Busquets vormde daar een eerste aanzet toe.

De interesse van Barcelona wordt bevestigd door Simeone. "Hij heeft Barcelona als optie, dus de kans bestaat dat hij vertrekt. Als hij blijft, doet hij zijn best en geeft hij ons alles. Ik wil dat de beste spelers blijven, maar als hij gaat, dan wens ik hem het beste", aldus Simeone, die ook alvast inzoomde op de status van zijn eigen selectie. "Caglar Söyüncü komt ons versterken, net als Santiago Mouriño. In de voorbereiding kijken we naar wat we nog meer nodig hebben."

Mundo Deportivo schrijft dat Simeone een belangrijke stem heeft in de toekomst van Carrasco. De Argentijn is van mening dat zijn pupil niet eenvoudig te vervangen is, daar hij als een handschoen past in het systeem dat door de trainer van Atlético wordt gehanteerd. Op dit moment liggen alle opties open. Hoewel wordt aangenomen dat Carrasco verschillende aanbiedingen gaat ontvangen, wordt niet uitgesloten dat hij ook volgend seizoen gewoon te bewonderen is in het Wanda Metropolitano.

Xavi lovend

Xavi sprak in april al lovende woorden over de Belg. "Carrasco, een geweldige speler", opende de Spanjaard zijn lofzang op de persconferentie voorafgaand aan het treffen met Atlético. "Hij werkt heel hard en moet soms de gehele linkerflank bestrijken. Hij is een harde werker, die betrokken is in het spel en niet zelfzuchtig is." Barcelona lijkt met Ferran Torres en Ansu Fati twee spelers in de etalage te zetten die ruimte moeten maken voor de komst van Carrasco.