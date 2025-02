Sierd de Vos ergert zich aan Vinícius Júnior en komt met bijzonder voorstel

Sierd de Vos stoorde zich zaterdag aan het gedrag van Vinícius Júnior tegen Osasuna (1-1). De Braziliaanse aanvaller ging meerdere keren gemakkelijk naar de grasmat. De commentator van Ziggo Sport deed vervolgens een opmerkelijk voorstel.

Real Madrid leed zaterdag zeer kostbaar puntenverlies in LaLiga. De hoofdstedelingen begonnen uitstekend via een treffer van Kylian Mbappé, maar na de vroege rode kaart voor Jude Bellingham wist Ante Budimir na rust gelijk te maken: 1-1. Real Madrid was met tien tegen elf niet bij machte om de winnende treffer te forceren.

Het gesprek van de dag na afloop van de wedstrijd was de rode kaart van Bellingham. Na een mislukte aanval van Real Madrid ging de verhitte Bellingham in gesprek met arbiter José Munuera. Bellingham was duidelijk ergens ontevreden over en kreeg na zijn zoveelste opmerking een directe rode kaart van Munuera.

"Het is duidelijk dat er een fout is gemaakt, er was een communicatiefout", reageert Bellingham na afloop voor de camera van Movistar Plus+. Scheidsrechter Munuera Montero meldt dat de rode kaart gegeven werd voor een belediging van Bellingham aan zijn adres. "Ik heb niemand beledigd", aldus Bellingham. "Ik wil niet herhalen wat ik heb gezegd, maar het was iets met 'fuck'."

Op de beelden is volgens liplezers duidelijk te zien dat Bellingham het volgende in het Engels tegen de scheidsrechter zegt: "I’m talking to you with respect. Fuck off." Scheidsrechter Munuera Montero lijkt dat verkeerd te hebben verstaan als 'fuck you', zo legt de arbiter even later op het veld uit aan Modric.

"Me ha dicho: 'Fuck you'", waren de exacte woorden van Munuera Montero, ofwel: "Hij zei tegen me: 'Fuck you.'" Dat zette de scheidsrechter na afloop ook op het wedstrijdformulier. Bellingham was niet de enige speler van Real Madrid die met zijn opmerkelijke gedrag een hoofdrol opeiste. Ziggo Sport-commentator De Vos ergerde zich groen en geel aan het gedrag van Vinícius.

In de 76e minuut ging Vinícius voor de zoveelste keer gemakkelijk naar de grond, waardoor voor De Vos de maat vol was. “We moeten zo een prijs uitreiken, denk ik. De Ziggo Sport-valprijs, voor Vinícius. Want die ligt nu negen keer op de grond. Bij de volgende val krijgt hij de prijs: de Ziggo Sport-valprijs. Afgekort ZSV.”