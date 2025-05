Shownieuws deelt zorgwekkende update over gezondheid Hélène Hendriks

Hélène Hendriks is wellicht langer uit de roulatie. De Telegraaf meldt maandag dat de presentatrice en verslaggever mogelijk langer moet revalideren na de recente operatie die ze onderging. De talkshow De Oranjezomer, uitgezonden door SBS6, is al tijdelijk overgenomen door Johny de Mol. Hendriks zou in eerste instantie van 26 mei tot 18 juli presenteren, maar daar gaat voorlopig dus een streep door.

''Johnny (de Mol, red.) vervangt Hélène in ieder geval de eerste vier weken. De komende tijd kijken we met elkaar naar de presentatie voor de weken daarna'', laat producent Talpa maandag weten in een bulletin.

De woordvoerder kan niet met zekerheid zeggen of Hendriks later deze zomer het stokje overneemt van De Mol. ''Dit is wat ik er op dit moment over kan delen.''

In het entertainmentprogramma Shownieuws klonk zondag de suggestie dat Hendriks de hele zomer nodig heeft om te revalideren. Het programma baseert zich op uitspraken van Johan Derksen, die onlangs zei dat de presentatrice 'vrij ziek' is en dat de operatie 'ontzettend is tegengevallen.'

''Er zijn grote zorgen of we haar deze zomer nog op tv gaan zien'', verzuchtte presentatrice Airen Mylene zondagavond. Guido den Aantrekker, hoofdredacteur van Story, is eveneens bezorgd. ''Ik vind het ontzettend pijnlijk voor Hélène. Ik heb een paar keer mogen aanschuiven bij De Oranjezomer en ik weet: het is écht haar programma. Ze heeft het programma groot gemaakt.''

''Hoewel haar gezondheid altijd voorrang heeft, verwacht ik dat ze tandenknarsend voor de televisie zit. Johnny de Mol is een heel professionele tv-maker, maar het is niet Hélène Hendriks'', aldus Den Aantrekker.

''Ze is heel matig ter been. De dokter heeft gezegd dat ze nog lang pijn zal houden'', onthulde Derksen vorige week in de podcast Groeten uit Grolloo, die hij sinds kort maakt met goede vriend Henk Kuipers.

Hendriks wil zelf liever niet al teveel kwijt over haar medische situatie. Ze liet begin mei wel weten dat ze voor een operatie stond waardoor ze tijdelijk afhankelijk zou zijn van een rolstoel.

Bij Shownieuws liet De Mol vorige week maandag nog weten dat het juist de goede kant op gaat met de veelzijdige presentatrice. "Zij gaat de goede kant op, dus laten we hopen dat zij dan het stokje weer van mij over kan nemen.”