Shaqueel van Persie scoort met schitterende vrije trap van 25 meter

Zaterdag, 11 november 2023 om 16:30 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:00

Shaqueel van Persie heeft zaterdag op prachtige wijze gescoord voor Feyenoord Onder 18. De zestienjarige aanvaller keerde tegen de leeftijdsgenoten van Vitesse terug van een blessure, en schoot tien minuten na zijn invalbeurt een vrije trap in de kruising van zo’n 25 meter. Hij tekende daarmee voor de 0-5, en dat bleek ook de eindstand.

Feyenoord Onder 18 wordt getraind door Robin van Persie en Brian Pinas, terwijl Ibrahim Afellay er assistent is. Shaqueel, de zoon van de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal, kwam de afgelopen maanden door blessureleed niet in actie. Zaterdag maakte hij dus zijn rentree.

Hij viel in de slotfase in, en mocht in de 85ste minuut aanleggen voor een vrije trap. Feyenoord stond toen al op een 0-4 voorsprong, door doelpunten van Givairo Read, Zepiqueno Redmond, Thijs Kraaijeveld en Marley Cruz.

Op beelden op X is te zien dat Van Persie de vrije trap op beeldschone wijze neemt: de bal verdwijnt in de kruising, terwijl Vitesse-doelman Martin Tsankov aan de grond genageld staat. Daarbij blijkt maar weer dat de appel niet ver van de boom valt, daar vader Robin van Persie ook geregeld trefzeker was met mooie vrije trappen.

Door de zege gaat Feyenoord Vitesse nu voorbij op de ranglijst. Beide teams hebben 16 punten na 10 wedstrijden, maar de Rotterdammers hebben een beter doelsaldo. AZ Onder 18 staat ondertussen zeer overtuigend bovenaan, met 22 punten uit 8 duels.