Serie A-club Hellas Verona aan de haal met speler uit Keuken Kampioen Divisie

Dailon Livramento (23) gaat de Keuken Kampioen Divisie spoedig achter zich laten. De spits van MVV arriveert maandag in Italië om zijn transfer naar Serie A-club Hellas Verona af te ronden, zo meldt Gianluca Di Marzio van de Italiaanse tak van Sky Sport.

Een vertrek van Livramento uit Maastricht hangt al langer in de lucht. De geboren Rotterdammer, die zijn interlands voor Kaapverdië speelt, stond ook op het wensenlijstje van FC Groningen-trainer Dick Lukkien.

De Trots van het Noorden bereikte echter geen akkoord met MVV en zo kwam die transfer niet van de grond. Niet getreurd voor Livramento, aangezien hij in Verona een andere nieuwe werkgever heeft gevonden.

Daarmee wordt de aanvaller beloond voor een sterke periode op het tweede niveau van Nederland. Livramento was afgelopen Keuken Kampioen Divisie-seizoen goed voor 16 doelpunten en 2 assists in 35 wedstrijden.

Ook MVV heeft wat aan de transfer, daar Livramento nog een contract voor één seizoen had. Volgens Voetbal International had de in financieel zwaar weer verkerende club eerder een prijskaartje van een half miljoen euro om de nek van zijn speler gehangen. Het is onbekend of Verona dat bedrag gaat ophoesten om Livramento's contract af te kopen.

De viervoudig international van Kaapverdië verlaat Maastricht na twee seizoenen. MVV nam hem in 2022 transfervrij over van Roda JC. In zijn profcarrière speelde Livramento geen wedstrijden voor andere clubs dan Roda en MVV. Wel stond hij enkele jaren onder contract bij NAC Breda, waar hij een deel van zijn jeugdopleiding genoot.

Livramento is lang niet de eerste speler met een verleden in het Nederlandse voetbal die voor Verona tekent. Momenteel staan bijvoorbeeld Jayden Braaf, Elayis Tavsan, Abdou Harroui, Tomás Suslov en Ajdin Hrustic onder contract bij de club.

