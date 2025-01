Sergio Ramos voert gesprekken en kan mogelijk nieuw land toevoegen aan zijn cv

Sergio Ramos is in gesprek met Monterrey uit Mexico. Dat meldt The Athletic. De inmiddels 38-jarige verdediger zit sinds zijn vertrek bij Sevilla afgelopen zomer zonder werkgever. Van een formele aanbieding is nog geen sprake, al bevestigt president Antonio Noriega dat er wel onderhandeld wordt met de Spanjaard.

Ramos hield zijn conditie de afgelopen maanden thuis op peil en liet via social media meermaals zien dat hij nog altijd topfit is. Real Madrid kende dit seizoen een aantal (zware) blessures in de defensie, maar besloot de ex-aanvoerder nooit te benaderen. Naar verluidt tot frustratie van Ramos.

Mogelijk lonkt nu een avontuur in Mexico. De competitie is daar pas vier wedstrijden onderweg. Monterrey speelde tot dusver drie keer gelijk en verloor één keer. Noriega, de president van de club, bevestigt in gesprek met ESPN dat de club bezig is met Ramos.

“Hij staat op de lijst en is een optie, net als andere spelers. Er kan van alles gebeuren tijdens onderhandelingen. Ja, we onderhandelen momenteel met Ramos, net als met anderen. Een akkoord is er nog niet”, aldus Noriega.

Ramos genoot zijn opleiding bij Sevilla en brak daar ook door in de hoofdmacht. In 2005 vertrok hij voor 27 miljoen euro naar Real Madrid, waar hij zou uitgroeien tot een van de beste verdedigers van zijn generatie. Met de Koninklijke won de mandekker zo’n beetje alles wat er te winnen valt.

In de zomer van 2021 trok de rechtspoot transfervrij naar Paris Saint-Germain, dat destijds ook onder anderen Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma en Georginio Wijnaldum overnam. Een groot succes werd dat sterrenensemble echter niet in het Parc des Princes. Medio 2023 keerde Ramos terug naar Sevilla, waar hij nog tot 37 wedstrijden zou komen.