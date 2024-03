Sergiño Dest scoort als enige en brengt PSV stapje dichter bij de landstitel

PSV heeft vrijdagavond een moeizame generale repetitie afgewerkt in aanloop naar de Champions League-kraker tegen Borussia Dortmund. Op bezoek bij Go Ahead Eagles was de ploeg van trainer Peter Bosz met 0-1 te sterk. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Sergiño Dest. Armando Obispo, die voor het eerst een basisplek kreeg in de huidige voetbaljaargang, werd in de slotfase nog met een tweede - en dus rode - kaart van het veld gestuurd.

Walter Benítez stond zoals gebruikelijk onder de lat bij PSV. Jordan Teze (rechts) en Dest (links) waren de backs, terwijl Obispo met Olivier Boscagli het hart van de verdediging vormt. Jerdy Schouten stond samen met Mauro Júnior vlak achter Guus Til op het middenveld.

Spits en aanvoerder Luuk de Jong werd op de flanken bijgestaan door Hirving Lozano (rechts) en Malik Tillman (links). Joey Veerman en Ismael Saibari waren nog niet fit genoeg om te starten, terwijl Johan Bakayoko, mogelijk met het oog op het Champions League-duel met Borussia Dortmund, wissel stond. Bakayoko raakte in de slotminuut nog de paal.

PSV begon fel aan de wedstrijd en vond in de tiende speelminuut al de openingstreffer. Boscagli bediende Dest op de linkerflank en hij mocht in alle vrijheid naar binnen snijden. De vleugelverdediger schoot van binnen de zestien vervolgens hard in de verre bovenhoek: 0-1.

De Eindhovenaren zetten Go Ahead flink onder druk en doelman De Lange voorkwam meermaals een nieuwe tegentreffer. Onder meer De Jong en Tillman ondervonden veel hinder van het sterke optreden van de sluitpost.

In het tweede bedrijf ging PSV op dezelfde voet verder. Binnen vijf minuten na de hervatting beproefden De Jong en Lozano hun geluk, maar wederom stond De Lange in de weg. Na ruim een uur spelen kwam Go Ahead beter in de wedstrijd en kwam Thibo Baeten dicht bij de gelijkmaker; de inzet van laatstgenoemde werd echter gepareerd door Benítez.

Vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd kreeg Dest een grote kans op de 0-2, maar zijn inzet belandde op de paal. Vervolgens schoot invaller Ricardo Pepi wild over. In de slotfase werd het nog spannend, want PSV kwam met tien man te staan omdat Obispo zijn tweede gele kaart kreeg van arbiter Danny Makkelie. Go Ahead wist niet te profiteren van het numerieke overwicht.

