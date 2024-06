Sérgio Conceição op pijnlijke wijze weg bij Porto; nieuwe club lijkt al bekend

Sérgio Conceição vertrekt na zeven jaar definitief bij FC Porto, zo bevestigt de Portugese club via de officiële kanalen. In april verlengde de 49-jarige trainer zijn contract bij de Portugese club nog, maar de slechte relatie met voorzitter André Villas-Boas zou ervoor hebben gezorgd dat Conceição van gedachten is veranderd.

Conceição werd in 2017 aangesteld als trainer van Porto en bereikte grote successen met de club. Zo won hij onder meer drie landstitels en vier Portugese bekers als trainer van os Dragões.

Twee maanden geleden, toen Pinto da Costa nog de voorzitter was van Porto, verlengde Conceição zijn contract nog. Niet veel later werd tijdens de presidentsverkiezingen echter een nieuwe voorzitter gekozen: Villas-Boas.

Laatstgenoemde wilde niet verder met Conceição, en zou zijn assistent Vítor Bruno willen aanstellen als hoofdtrainer. Conceição was het daar niet mee eens, waarna er onderhandelingen begonnen over de ontbinding van zijn contract.

Beide partijen hebben daar nu een akkoord over bereikt. Daardoor is Conceição, wiens zoon Francisco deze zomer de definitieve overstap van Ajax naar Porto maakt, na zeven jaar niet meer de trainer van Porto.

Het lijkt erop dat Conceição ook al een nieuwe club heeft gevonden: Olympique Marseille. Hij wordt al langere tijd aan die club gelinkt, en onder meer de doorgaans betrouwbare transferjournalist Gianluca Di Marzio meldde dinsdag dat Conceição dicht bij een akkoord is met de Franse club.

Marseille ontsloeg in februari Gennaro Gattuso, waarna interim-trainer Jean-Louis Gasset het seizoen afmaakte. Met hem aan het roer bereikte de club de halve finale van de Europa League, waarin van de latere winnaar Atalanta werd verloren. In de Ligue 1 eindigde Marseille het seizoen als achtste.

