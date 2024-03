Selectie PSV tegen Dortmund bekend: Bosz hakt knoop door over Saibari en Veerman

PSV heeft de selectie voor het Champions League-treffen met Borussia Dortmund dinsdagochtend bekendgemaakt. Joey Veerman reist met de Eindhovenaren mee naar Duitsland, en lijkt dus fit genoeg om in actie te kunnen komen. Ismael Saibari blijft juist achter in Eindhoven.

Veerman was de afgelopen weken niet fit, en miste daardoor de competitieduels met Feyenoord (2-2) en Go Ahead Eagles (0-1). Tegen Dortmund is hij dus wel weer van de partij.

Wel moet PSV het stellen zonder Saibari. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldde eerder al dat zijn blessure iets erger is dan verwacht, en dat lijkt nu dus indirect te worden bevestigd door PSV.

Hij zit namelijk niet bij de selectie van de koploper van de Eredivisie. De Marokkaans international kwam dit seizoen in zestien Eredivisie-wedstrijden in actie, maar moest de laatste drie duels ook al toekijken.

Verwacht wordt dat Jerdy Schouten woensdag het hart van de defensie gaat vormen met Olivier Boscagli. Voor de overige twee overgebleven plekken op het middenveld - naast Veerman - strijden vier spelers: Isaac Babadi, Mauro Júnior, Malik Tillman en Guus Til.

Door doelpunten van Donyell Malen en Luuk de Jong eindigde het heenduel tussen PSV en Dortmund drie weken geleden in 1-1. De winnaar van de return plaatst zich voor de kwartfinale van de Champions League.

De selectie van PSV voor de return tegen Borussia Dortmund:

Walter Benítez, Joël Drommel en Boy Waterman.

Verdedigers: Jordan Teze, Armando Obispo, André Ramalho, Olivier Boscagli, Sergiño Dest, Patrick van Aanholt, Armel Bella-Kotchap, Shurandy Sambo en Mauro Júnior.

Middenvelders: Guus Til, Joey Veerman, Malik Tillman, Isaac Babadi, Tygo Land, Richard Ledezma en Jerdy Schouten.

Aanvallers: Luuk de Jong, Hirving Lozano, Johan Bakayoko en Ricardo Pepi.

