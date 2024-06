Scout van Ajax noemt opvallende reden waarom Georges Mikautadze niet slaagde in Amsterdam

Georges Mikautadze was, mede door zijn lengte, geen typische Ajax-spits, zo concludeert scout Hans van der Zee kort na Mikautadzes vertrek bij Ajax. De Georgische spits werd voor flink wat geld overgenomen van Metz, maar slaagde in Amsterdam niet. De scout legt bij NOS Langs de Lijn uit waarom.

De Ajax-transfers van afgelopen zomer leken vooral op het conto van Sven Mislintat te schrijven. Robert Maaskant, ook te gast in de NOS-uitzending, wil van de scout weten hoe hij nu tegen enkele van die aankopen aankijkt. “Wie doet het goed dan?”, stelt Van der Zee de wedervraag.

Maaskant duidt dat het om de 1 meter 76 lange Mikautadze gaat. “Mikautadze hebben we ook alweer verkocht, hè”, antwoordt Van der Zee. “Hij was een uitstekende spits bij Metz in de tweede divisie. Op het hoogste niveau moesten we afwachten, maar blijkt hij het nu toch ook wel te kunnen, hoewel hij wel gedegradeerd is met Metz.”

“Alleen het was niet een spits die bij Ajax past. Ajax heeft in de geschiedenis nog nooit een kleine spits gehad die geslaagd is”, doelt Van der Zee op de man die tot dusverre twee doelpunten maakte op het EK. “(Darío, red.) Cvitanich heeft ook een tijdje in de spits gestaan”, trekt de scout een vergelijking.

“Dat was ook niet dat je dacht: daar staan de mensen voor op de banken. Heel gek is dat, maar een grote spits is wel een traditie die we hebben. Een spits moet (bij Ajax, red.) twee dingen kunnen en dat is meevoetballen en scoren”, stelt Van der Zee.

Zuid-Amerika

Als scout van Ajax roert Van der Zee zich voornamelijk op de Zuid-Amerikaanse spelersmarkt. Met bovengemiddelde interesse kijkt hij dan ook naar de Copa América, die zich tegelijkertijd met het EK afspeelt. "Het is mijn taak bij Ajax om dat in kaart te hebben", vertelt de talentenverkenner.

De gemiddelde leeftijden van de landen die deelnemen aan de Copa America ligt hoog, legt Van der Zee uit. Hij haalt Argentinië als voorbeeld aan, waar de gemiddelde leeftijd op dertig jaar ligt. “Er zijn natuurlijk een paar pareltjes die we in de gaten houden, maar voor mij is het toernooi van de Onder-20, de Onder-19 veel interessanter.”

“Toevallig zei onze nieuwe trainer (Francesco Farioli, red.) het van de week tegen me. Hij zei: ik kan Zuid-Amerikanen bijna niet scouten, ik kan niet inschatten hoe ze het in Europa gaan doen.”

Van der Zee heeft als baan om dat dus wel te kunnen. “Het kan geweldige dingen opleveren”, aldus de scout. “De prijs is over het algemeen vrij goed in verhouding met Europa, daar zijn de spelers absurd duur op dit moment.”

