Scorende Ramiz Zerrouki haalt uit: ‘Sommige mensen moeten vaker hun mond houden’

Ramiz Zerrouki heeft na afloop van de met 1-4 gewonnen wedstrijd tegen Almere City zijn gram gehaald. De middenvelder van Feyenoord kreeg de afgelopen periode veel kritiek over zijn vertoonde spel, maar was zondag weer trefzeker voor de Rotterdammers.

Zerrouki tekende in de tiende minuut voor de 1-2 van Feyenoord. De 26-jarige Algerijn kopte de bal bij de tweede paal binnen, waarna hij bij het juichen zijn vinger tegen zijn mond hield als reactie op de kritiek van de afgelopen weken aan zijn adres.

“In Nederland zijn we er heel goed in om alleen maar negativiteit te verspreiden en iedereen naar beneden te halen”, vertelt Zerrouki na afloop voor de camera van de NOS. “Sommige mensen moeten gewoon wat vaker hun mond houden, denk ik.”

“Uiteindelijk is dat wat ze altijd proberen”, vervolgt een geïrriteerde Zerrouki. “Ze zien het liever slecht dan goed. Dat is iets heel slechts, denk ik.” Over zijn vertoonde spel tegen Almere City was Zerrouki wel tevreden.

Ook trainer Brian Priske was te spreken over het spel van de middenvelder, nadat hij onlangs ook nog zijn kritiek uitsprak richting Zerrouki. “Hij heeft het goed gedaan vandaag”, vertelt de Deen op de persconferentie. “Hij deed precies wat we van hem gevraagd hebben, door constant aanspeelbaar te zijn.”

“Hij won veel duels en stond ook elke keer verdedigend goed opgesteld. Ik ben blij voor hem dat hij een doelpunt heeft kunnen maken.” Priske maakt zich verder niet druk om de manier van juichen van Zerrouki. “Ik ben gewoon blij dat hij heeft gescoord, dat is belangrijk voor ons.”

Door de overwinning op Almere gaat Feyenoord als nummer 4 op de ranglijst de interlandbreak in. Op 23 november vervolgt het de competitie met een uitwedstrijd bij het sc Heerenveen van Robin van Persie.