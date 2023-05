Scorende Messi vestigt in kampioensduel PSG opnieuw twee bijzondere records

Zaterdag, 27 mei 2023 om 23:29 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:37

Paris Saint-Germain wist zich zaterdagavond met een 1-1 gelijkspel tegen Strasbourg voor de elfde keer in de clubgeschiedenis tot landskampioen van Frankrijk te kronen. De Parijzenaren speelden ongeïnspireerd en Lionel Messi was nagenoeg onzichtbaar. De Argentijnse sterspeler zette de ploeg van trainer Christophe Galtier met een klein uur op de klok. Met zijn treffer én Franse landstitel vestigde de 35-jarige aanvaller maar weer eens twee fraaie records.

Het doelpunt tegen Strasbourg was alweer Messi’s 496e in een van de vijf grote Europese topcompetities. De wereldkampioen passeerde daarmee Cristiano Ronaldo, die in het shirt van Manchester United, Real Madrid en Juventus één keer minder trefzeker was. PSG kan de titel op 3 juni in het Parc des Princes met de fans vieren tijdens de slotwedstrijd van de Ligue 1 tegen Clermont Foot. Messi was dit seizoen tot nog toe goed voor 15 goals en 16 assists in 30 competitieduels.

Met de Franse landstitel breidde de Argentijns international zijn palmares nog iets verder uit. Het was alweer de 43ste prijs uit zijn roemrijke carrière, waarmee hij op gelijke hoogte kwam met Dani Alves. De voormalig ploeggenoten zijn nu samen wereldrecordhouder als het gaat om het winnen van prijzen. Messi boekte dus weer een succes bij PSG, echter is zijn toekomst nog ongewis.

Begin deze maand pakten onder meer L’Équipe en transfermarktexpert Fabrizio Romano groot uit dat de creatieveling komende zomer in ieder geval uit Parijs gaat vertrekken. Messi beschikt bij PSG over een aflopend contract en staat in de nadrukkelijke belangstelling van zijn oude liefde Barcelona. De Catalanen beschikken momenteel echter nog niet over de financiële mogelijkheden om la Pulga transfervrij in te lijven. Messi zou ook al een aanbod hebben ontvangen van de Saudische topclub Al-Hilal, waar hij naar verluidt meer dan vierhonderd miljoen euro per jaar kan gaan verdienen.

