Schöne bekogeld tijdens interview na afloop van Twente - NEC: ‘Heel zielig dit’

Zaterdag, 13 mei 2023 om 13:33 • Sam Vreeswijk

Lasse Schöne is vrijdagavond na afloop van het duel tussen FC Twente en NEC (4-0) tijdens een interview op ESPN bijna bekogeld met een voorwerp. Met verslaggever Pascal Kamperman en analist Kenneth Perez was de NEC-aanvoerder na aan het praten over de wedstrijd, toen er ineens iets in zijn richting werd gegooid. “En dan nog een beetje stom weglopen. Echt heel zielig dit”, reageerde Schöne.

Op het moment dat het gebeurde had Schöne het over Jasper Cillessen, die tegen Twente opnieuw niet zeker oogde. “Iedere speler heeft wel eens een minder periode”, zei Schöne daarover. “We zijn allemaal professionals. Dus ik denk niet dat je hem daarom even rust moet geven. Vandaag heeft hij er ook een aantal goed uitgehaald.” Als Perez vervolgens aan Schöne vertelt dat hij in Cillessen iemand met problemen ziet, wordt er iets in de richting van de middenvelder van NEC gegooid.

Het bekogelen van Lasse Schöne is te zien na 2:15 minuten in bovenstaande video.

“Dát zijn mensen met problemen”, zegt Perez vervolgens, wijzend in de richting waar het voorwerp vandaan kwam. “En dan nog een beetje stom weglopen. Echt heel zielig dit”, vult Schöne aan, waarna het interview wordt hervat. Op de achtergrond is zichtbaar dat Twente-aanvoerder Robin Pröpper verontwaardigd verhaal haalt bij de aanhang van zijn club.

Niet veel later blikte Pröpper bij ESPN terug op het incident. “Je weet hoe iedereen er nu opduikt. Dan moet je nadenken. Je verpest het gewoon voor de rest van de supporters. Voetbal hoort leuk en gezellig te zijn", aldus de verdediger. Het duel werd overigens na een uur spelen ook al stilgelegd, toen er vlak na de 2-0 van Twente bier op het veld werd gegooid. “Er is altijd een enkeling die denkt dat het leuk of grappig is. Die verpest het voor het publiek. Daar baal ik van. Dat is ontzettend zonde”, besluit Pröpper.