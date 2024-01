‘Schok’ in sportland: Ajax-collega lijkt Hendriks nieuwe topfunctie te bezorgen

Maurits Hendriks lijkt spoedig na zijn vertrek bij Ajax weer aan de slag te kunnen in de topsportwereld. De Chief Sports Officer van de Amsterdammers, die op 1 maart vertrekt uit de Johan Cruijff ArenA, zou kandidaat-algemeen directeur zijn bij de Nederlandse Golf Federatie (NGF). Verschillende prominenten uit de golfwereld verklaren tegenover De Telegraaf 'ontsteld' te zijn door het nieuws. Opvallend genoeg is Ernst Boekhorst, voorzitter van de bestuursraad van Ajax, momenteel interim-directeur bij de NGF.

Woensdag werd bekend dat Hendriks Ajax na anderhalf jaar gaat verlaten. In goed overleg met de Raad van Commissarissen kwam de 63-jarige bestuurder overeen zijn tot 15 november lopende contract niet uit te dienen.

Vele mensen die Ajax een warm hart toedragen ontvingen dat nieuws met luid gejuich. Er wordt Hendriks onder meer de aanstelling van Sven Mislintat en een groot deel van de sportieve en de financiële crisis verweten.

Nu lijkt de voormalig hockeycoach al snel weer elders aan de slag te kunnen. Volgens De Telegraaf is Hendriks' naam gevallen als algemeen directeur van de NGF.

Dat zou bij vooraanstaanden in de golfwereld in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Vooral vanwege het herhaaldelijke bewijs dat Hendriks over onvoldoende leiderschapskwaliteiten beschikt.

De Amsterdammer zou daarin zowel in zijn functies als hockeycoach als in zijn bestuurlijke functies bij de NOC*NSF zijn tekortgeschoten. Met name zijn omgang met Yuri van Gelder, die na een stapavond inclusief alcoholgebruik naar huis werd gestuurd op de Spelen van 2016, wordt als 'dieptepunt' beschouwd.

Dat Boekhorst momenteel interim-directeur bij de NGF is, kan men dan ook niet los zien van de interesse in Hendriks. De twee werken sinds september 2023 nauw samen binnen Ajax.

Hendriks zou op 1 maart direct aan de slag kunnen bij de NGF. De oude algemeen directeur, Jeroen Stevens, trad twee maanden geleden al af.

Het is nog niet bekend of Hendriks' functie bij Ajax, die van Chief Sports Officer, na zijn vertrek blijft voortbestaan.



