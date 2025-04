Scheidsrechtersbond oordeelt dag na derby meteen of Liverpool en Arne Slot benadeeld werden tegen Everton

James Tarkowski, die woensdagavond zeer hard inkwam op de benen van Alexis Mac Allister tijdens Liverpool - Everton (1-0), had rood moeten krijgen voor zijn charge, zo heeft de Engelse scheidsrechtersbond PGMOL een dag later toegegeven.

Onder het mom van fel beginnen kwam Tarkowski al in de elfde minuut invliegen op het onderlichaam van Mac Allister. Arbiter Samuel Barrott oordeelde dat geel volstond, de VAR van dienst liet deze beslissing staan.

De officiële verklaring voor de gele prent van de Premier League refereerde aan het gegeven dat de centrumverdediger van Everton, naast het raken van Mac Allister, de bal speelde. Een dag later concludeert de PGMOL alsnog dat Tarkowski met rood van het veld had gemoeten.

Arne Slot zag zijn ploeg benadeeld worden, maar wilde daar na afloop niet te veel teksten aan wijden. Dat liet de manager van Liverpool over aan anderen.

“Ik ga er liever niet op in, aangezien er al zoveel mensen zijn geweest die hun zegje hebben gedaan”, sprak Slot uit na afloop van de derby. “Zelfs de mensen die weinig met Liverpool hebben, waren duidelijk over welke beslissing gemaakt had moeten worden, dus het is niet nodig dat ik reageer. Was ik verbaasd? Nee.”

Invloed op het resultaat had de aanwezigheid van Tarkowski in het restant van het duel slechts beperkt. De lijstaanvoerder kon, met dank aan een fraaie sologoal van Diogo Jota, alsnog drie punten bijschrijven.

Liverpool vervolgt de jacht op het tweede landskampioenschap in 35 jaar zondag met een uitduel bij Fulham. Everton ontvangt een dag eerder Arsenal en speelt dus andermaal een rol in de strijd bovenin de Premier League.