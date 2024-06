Scheidsrechter zet publiek op verkeerde been na VAR-ingreep en krijgt lachers op de hand

Scheidsrechter Filip Dujic heeft zondag de lachers op zijn hand gekregen tijdens het Major League Soccer-duel tussen St. Louis City en Atlanta United (1-1). De arbiter legde een VAR-ingreep uit aan het publiek in het stadion van St. Louis City.

Sinds de start van het seizoen in het huidige kalenderjaar heeft de MLS in de stadions video review aankondigingen geïntroduceerd. Scheidsrechters zijn daardoor verplicht om een VAR-beslissing uit te leggen aan het aanwezige publiek en de mensen die de wedstrijden thuis via de televisie kijken.

Voor het geven van uitleg wordt de headset microfoon van scheidsrechters gelinkt aan het geluidssysteem van de stadions. Als publiek is het echter wel een aanrader om naar de volledige uitleg te luisteren, zo bleek zondag tijdens de wedstrijd tussen St. Louis City en Atlanta United.

Bring this stuff to the Premier League ?????? pic.twitter.com/9PgdG3i1cM — george (@StokeyyG2) June 23, 2024

Vlak voor rust dachten de fans van St. Louis City dat hun ploeg na tussenkomst van de VAR de score opende. "Na het bekijken van de beelden was er geen sprake van buitenspel," begon scheidsrechter Dujic met een bulderende stem, wat het thuispubliek aanzette tot een daverend applaus.

De arbiter had zijn zin alleen nog niet afgemaakt en zei vervolgens: “Voorafgaand aan het doelpunt werd er echter een overtreding begaan door St. Louis. De uiteindelijke beslissing is een directe vrije trap voor Atlanta United.” Het gejuich van het thuispubliek sloeg hierdoor direct om in boegeroep.

De hilarische beelden gingen al snel viraal op social media. Toch hopen voornamelijk veel Engelse voetbalfans dat ‘Video Review’ ook snel wordt gebruikt in de Premier League.

