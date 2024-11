Kevin Blom (50) is gestopt als scheidsrechter in het betaald voetbal. Dat vertelt hij tegenover Omroep West. De inmiddels oud-arbiter floot liefst 376 wedstrijden in de Eredivisie en meer dan 100 internationale duels, maar nam in juni al het besluit om te stoppen. Tegenover de regionale omroep legt hij uit waarom die beslissing nu pas naar buiten komt.

De laatste wedstrijd in het betaald voetbal van Blom dateert uit 2021, toen hij FC Groningen - RKC Waalwijk in goede banen moest leiden. De scheidsrechter wist op dat moment nog niet dat dat duel zijn laatste zou zijn.

Een rugblessure, last van zijn buik en darmen maar vooral long covid zorgden ervoor dat Blom daarna lange tijd geen wedstrijd meer kon fluiten. In de zomer van 2023 probeerde hij een comeback te maken door een oefenduel van Sparta Rotterdam te leiden, al gaf hij daarna wel direct aan dat hij nog een paar maanden nodig had om fysiek weer op topniveau te komen.

Dat kwam er echter niet van, vertelt Blom bij Menno in de Middag op Radio West. “Er zitten heel veel voorwaarden aan het fluiten in het betaald voetbal. Je moet topfit zijn, wil je wedstrijden fluiten op het allerhoogste niveau. Je moet bijvoorbeeld een bepaalde sprint veertig keer kunnen maken. Ik haalde 25, klom naar dertig en zakte toen naar 25, om vervolgens 35 te halen.”

Het lukte Blom alleen niet om de veertig te halen. “In mijn ogen moet je die veertig, om in mijn termen te blijven, fluitend kunnen halen.” Ook vertelt de oud-arbiter dat zijn herstel na fysieke inspanningen langer duurde dan hij had verwacht. “Als je 20 of 25 bent, dan heb je weleens een pijntje als je opstaat. Alleen ik kwam op een leeftijd dat het herstel gewoon dagelijks pijn deed. Dan duurde het een uur tot anderhalf uur voordat ik weer normaal kon lopen. Dat is gewoon heel vervelend.”

Blom werd begin dit kalenderjaar benaderd door de Belgische voetbalbond. Daar kon hij VAR-manager worden. De oud-scheidsrechter ging in op het aanbod, maar zette nog niet definitief een punt achter zijn carrière. In juni deed hij dat wél. “Toen dacht ik: ja, het is goed zo. Ik heb een geweldige carrière gehad en neem nu afscheid van het fluiten in het betaald voetbal.”

Blom legt uit waarom zijn ‘pensioen’ niet meteen groot in de media komt. “Ik ben met de KNVB om tafel gegaan om een goed moment te zoeken om alles mooi af te sluiten. We hebben goede gesprekken en natuurlijk zitten er wat financiële consequenties aan. Zodra dat helemaal glad is gestreken, dan gaan we dat ook netjes communiceren.”