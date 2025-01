SC Heerenveen neemt afscheid van twee aanvallers: 'Potentie is er helaas niet uitgekomen'

SC Heerenveen heeft afscheid genomen van zowel Danilo Al-Saed als Daniel Karlsbakk. Eerstgenoemde vertrekt op huurbasis naar het Zweedse AIK Stockholm, terwijl Karlsbakk in Noorwegen aan de slag gaat bij Sarpsborg 08.

Al-Saed werd afgelopen zomer binnengehaald als opvolger van Osame Sahraoui, die Heerenveen verliet voor Lille OSC. Al-Sead kwam echter maar tot acht duels en heeft de hooggespannen verwachtingen niet waar kunnen maken.

AIK huurt de Irakees international tot het einde van het seizoen. De Zweedse club heeft daarbij een optie tot koop bedongen. "Voor zowel Danilo als sc Heerenveen heeft de samenwerking nog niet opgeleverd wat we hadden gehoopt", vertelt algemeen directeur Ferry de Haan op de clubwebsite.

"We denken daarom dat het goed is om hem te verhuren, zodat hij elders meer speelminuten kan maken. We wensen Danilo dan ook veel succes in Zweden voor het komende halfjaar." Al-Saed kwam niet tot scoren voor Heerenveen. Wel noteerde hij één assist.

Karlsbakk maakte twee jaar geleden de overstap van het Noorse Viking FK naar het Abe Lenstra Stadion. De nog altijd pas 21-jarige aanvaller voldeed echter niet aan de verwachtingen en kwam in 39 optredens tot slechts 2 treffers.

Heerenveen krijgt volgens de Leeuwarder Courant een 'substantieel deel' terug van de investering die het twee jaar geleden deed. De Noorse aanvaller kostte destijds ruim 2,4 miljoen euro. “We haalden Daniel twee jaar geleden omdat we veel potentie in hem zagen", vertelt De Haan.

"Helaas voor alle partijen is dat er niet genoeg uitgekomen. Voor Daniel is het belangrijk om op deze leeftijd veel minuten te maken en dat perspectief had hij hier niet meer. We wensen hem dan ook alle succes in Noorwegen.” Karlsbakk tekent voor meerdere jaren in Zuid-Noorwegen.