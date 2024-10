SC Heerenveen moet na matige wedstrijd genoegen nemen met punt tegen PEC Zwolle

SC Heerenveen is er in eigen huis niet in geslaagd om af te rekenen met PEC Zwolle. De eindstand stond al na tien minuten op het scorebord: 1-1. PEC schoot uit de startblokken met een vroege treffer van Davy van den Berg, vlak daarna maakte Dimitris Rallis gelijk. Na een weinig enerverende wedstrijd was 1-1 geen onlogische eindstand. PEC en Heerenveen blijven op plek 13 en 14 steken.

Bij Heerenveen was Amara Condé nog niet klaar voor een basisplaats, waardoor Espen van Ee zijn kans kreeg. Voorin kreeg Rallis de voorkeur boven Daniel Karlsbakk. Ion Nicolaescu moest geblesseerd toekijken. Bij PEC werd de plek van de geblesseerde Simon Graves ingenomen door Anouar El Azzouzi.

PEC kende een absolute droomstart in het Abe Lenstra Stadion. Dylan Mbayo was vertrokken aan de rechterkant en legde strak terug richting de rand van de zestien, waar Van den Berg opdook en de bal in de rechteronderhoek werkte achter de kansloze Mickey van der Hart: 0-1.

De treffer gaf een zichtbare boost aan PEC, dat nadrukkelijk op jacht ging naar de 0-2. De teleurstelling was dan ook groot bij de ploeg van trainer Johnny Jansen toen Heerenveen al in de tiende minuut langszij kwam. Jakob Trenskow gaf goed mee aan Rallis, die de bal beheerst langs Jesper Schendelaar schoof: 1-1.

Heerenveen nam het initiatief in handen en ging op jacht naar de voorsprong, maar de gewenste kansen bleven lange tijd uit. Het gevaarlijkste moment voor rust kwam op naam van PEC-middenvelder Younes Namli, die een hard schot loste richting Van der Hart. De goalie van de Friezen stonden paraat.

Het spelbeeld veranderde amper na rust. Heerenveen genoot het balbezit, maar wist daar weinig gevaar uit te stichten. Ondertussen loerde PEC op de tegenaanval. Dreigende momenten rondom de zestien waren er wel, echt grote mogelijkheden niet.

De ploegen stevenden af op een gelijkspel en daar kwam in de slotfase geen verandering in, al kwam Heerenveen nog enigszins dichtbij de 2-1. Een schot vanaf randje zestien ging echter ruim over, terwijl Karlsbakk net niet bereikt werd in de zestien. Luuk Brouwers kwam in extremis nog dicht bij de 2-1, ware het niet dat hij in het zijnet schoot.