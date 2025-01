SC Heerenveen heeft de laatste termijn van de transfersom voor Chidera Ejuke ontvangen, zo maken de Friezen bekend via de officiële kanalen. Het resterende bedrag is overgemaakt via Víctor Dávila, voormalig speler van CSKA Moskou, die zelf nog geld verschuldigd was aan de Russische club.

Heerenveen nam Ejuke in de zomer van 2019 voor twee miljoen euro over van Vålerenga Fotball Elite uit Noorwegen. Die transfer bleek een schot in de roos, daar de Nigeriaans international in 29 wedstrijden namens de Friezen verantwoordelijk was voor 10 treffers en 6 assists. Een jaar na zijn komst werd hij voor 11,5 miljoen euro verkocht aan CSKA.

Het is gebruikelijk dat transfersommen in termijnen overgemaakt worden, maar Heerenveen moest onder meer wegens de oorlog tussen Rusland en Oekraïne wel heel lang wachten op het bedrag dat nog openstond. De Friezen maakten de zaak aanhangig bij het CAS (Hof van Arbitrage voor Sport) en werden in het gelijkgesteld, maar hadden nog altijd niets ontvangen.

De club heeft het resterende bedrag nu overgemaakt gekregen via Dávila, die CSKA afgelopen zomer inruilde voor CF América uit Mexico en de Russen nog geld verschuldigd was. “Dávila heeft nu een deel van het bedrag dat hij aan CSKA verschuldigd was overgemaakt naar sc Heerenveen om zo indirect aan zijn openstaande betalingsverplichting aan CSKA te voldoen”, aldus de club. “SC Heerenveen kreeg hiervoor toestemming van het Nederlandse Ministerie van Financiën.”

Ferry de Haan, de algemeen directeur van de nummer tien van de Eredivisie, is blij dat de zaak nu bijna afgerond is. “Het was een langdurig en complex dossier. Mede dankzij de hulp van FBO (belangenvereniging van de betaald voetbal clubs in Nederland, red.), de uitspraak van het CAS, de bemiddeling van het Ministerie van Financiën en ondersteuning van de Rabobank hebben we het nu kunnen oplossen.”

“Het boek kan bijna dicht”, aldus De Haan, “want behalve de overgemaakte slottermijn hebben wij ook nog recht op een rentepercentage. Voor de uitbetaling hiervan hebben we nog geen toestemming van het ministerie ontvangen, dus daar blijven we over in gesprek.”

Ejuke vertrok medio 2022 bij CKSA, dat hem verhuurde aan achtereenvolgens Hertha Berlin en Royal Antwerp FC. Sinds afgelopen zomer speelt de linksbuiten voor Sevilla, dat hem transfervrij overnam van de Russische club. Ejuke kwam tot dusver tot elf competitiewedstrijden, waarin hij één keer trefzeker was.