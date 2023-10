‘Saudi-Arabië krijgt hevige concurrentie in strijd om WK van 2034’

Woensdag, 11 oktober 2023 om 09:53 • Wessel Antes • Laatste update: 09:54

Australië, Indonesië, Maleisië, en Singapore denken erover na om een gezamenlijk bid uit te brengen op het WK voetbal van 2034. De vier landen denken op die manier het grootste voetbaltoernooi van de wereld uit handen te kunnen houden van Saudi-Arabië, dat al langere tijd aast op de organisatie.

De plannen van Australië en Indonesië om het WK van 2034 te organiseren lagen al langere tijd op tafel, maar nu voegen Maleisië en Singapore zich dus bij het bid. Dat zegt Erick Thohir, het hoofd van de Indonesische voetbalbond, in gesprek met de Australische krant Sydney Morning Herald.

Thohir acht de vier landen kansrijk. “Ik denk dat de FIFA zal zien dat het Midden-Oosten vorig jaar met Qatar al gastheer is geweest. Ik weet zeker dat de wereldvoetbalbond andere landen een kans gaat geven.” Volgens Thohir waren Maleisië en Singapore zeer enthousiast over de plannen van Australië en Indonesië.

De FIFA wil deze maand weten welke landen zich kandidaat stellen voor de organisatie van het WK 2034. Eerder gaf de voetbalbond al aan dat landen uit Azië en Oceanië een grote kans maken, daar andere continenten bij volgende toernooien aan de beurt zijn. Indien Saudi-Arabië ook het WK van 2034 niet toegereikt krijgt, is dat voor de vermogende investeerders een hard gelag.

Eerder hoopte de oliestaat op de organisatie van het WK van 2030, maar dat toernooi werd door de FIFA toegewezen aan Marokko, Portugal en Spanje. Ook worden diverse wedstrijden van dat toernooi afgewerkt in Argentinië, Paraguay en Uruguay. Saudi-Arabië dreigt dus voor de tweede maal op rij mis te grijpen.

Versoepeling van vereisten

Eerder deze week maakte The Guardian nog bekend dat de FIFA de stadionvereisten voor het WK van 2034 heeft versoepeld. Daarbij had het er alle schijn van dat de voetbalbond dat deed om Saudi-Arabië tegemoet te komen. Om het WK van 2030 te organiseren moet een land veertien stadions kunnen aanbieden, waarvan er al zeven zijn gebouwd. Voor het mondiale eindtoernooi van vier jaar later hoeven er maar vier stadions al gebouwd te zijn.

Door de versoepeling voldoet Saudi-Arabië in ieder geval aan de stadionvereisten. Om een WK te mogen organiseren, heeft het organiserende land stadions met minimaal 40.000 zitplaatsen nodig. Voor de (halve) finale dient een stadion met tussen de 60.000 en 80.000 zitplaatsen aanwezig te zijn. Saudi-Arabië organiseert de Asian Cup in 2027 en heeft dan vier stadions met minimaal 40.000 zitplaatsen staan: twee in Riyadh (die nog verbouwd worden), één in Jeddah en één in Dammam, waarvan de bouw vorige maand gestart is. Toch lijkt het erop dat de oliestaat hevige concurrentie krijgt voor de organisatie van het WK van 2034.