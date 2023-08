Sarina Wiegman grijpt weer net naast wereldtitel en schrijft negatieve historie

Zondag, 20 augustus 2023 om 14:01 • Lars Capiau • Laatste update: 14:44

Het Engelse nationale vrouwenelftal heeft het WK verloren. De ploeg van Sarina Wiegman werd met 1-0 verslagen door Spanje. Olga Carmona was de gevierde vrouw door voor het enige doelpunt van de wedstrijd aan te tekenen. Wiegman schrijft met de verloren finale geschiedenis. Nog nooit eerder op het WK Vrouwen wist een bondscoach twee finales te verliezen. Wel was ze de eerste trainer ooit die met twee verschillenden landen een WK-finale bereikte.

Wiegman posteerde dezelfde elf namen als in de met 1-3 gewonnen halve finale tegen Australië. Dat betekende dat Lauren James, die tot dan toe goed was voor drie goals en drie assists dit WK, op de bank begon. Ze was de afgelopen twee wedstrijden geschorst na een rode kaart tegen Nigeria, maar mocht vandaag weer meedoen. Aan Spaanse zijde moest licht geblesseerde Ballon d’Or winnares Alexia Putellas op de bank plaatsnemen ten faveure van de negentienjarige Salma Paralluelo, die nog trefzeker was in de met 2-1 gewonnen halve finale tegen Zweden.

Na een gespannen eerste kwartier was daar de eerste grote kans voor Engeland. Rachel Daly legde de bal klaar voor Lauren Hemp, die de bal in één keer op doel schoot. De bal trof echter de lat, achter de kansloos gelaten doelman Cata Coll. Twee minuten later had Spanje de voorsprong moeten nemen. Jenni Hermoso zette perfect voor, waarna Paralluelo de bal schampte en Alba Redondo van zo’n vier meter tegen keepster Mary Earps aanschoot.

Tien minuten later kwam de ploeg van Jorge Vilda dan toch op voorsprong. Mariona Caldentey bediende de opgestoomde Olga Carmona, die de bal diagonaal in de verre hoek schoof: 1-0. Op slag van rust verdubbelde Spanje bijna de marge, daar Paralluelo de paal trof. Na ruim een uur spelen kregen de Spaanse vrouwen de ultieme kans op de tweede treffer.

De eerste helft van de WK-finale in Sydney zit erop ?? Het staat 1-0 voor de Spanjaarden na deze (??) goal van Olga Carmona. Kijk live mee ? https://t.co/dL0dtJa3c3#FIFAWWC #SPAENG pic.twitter.com/glgOY61DJI — NOS Sport (@NOSsport) August 20, 2023

Na ingrijpen van de VAR, met assistent Pol van Boekel, legde de Amerikaanse scheidsrechter Tori Penso na lang beraad de bal op de stip. Hermoso mocht vanaf elf meter aanleggen, maar schoot de bal in de handen van Earps, die de bal op knappe wijze klemde. Na de gemiste penalty golfde het spel op en neer, maar Engeland kwam uiteindelijk, ook in de dertien minuten extra tijd, niet tot de gelijkmaker. Daarmee verliest Wiegman als eerste bondscoach ooit op het WK Vrouwen twee finales, ook nog met twee verschillende landen.