'Santiago Gimenez wijst transfer naar Nottingham Forest af en blijft bij Feyenoord'

De transfer van Santiago Gimenez naar Nottingham Forest is definitief afgeketst, zo melden diverse Mexicaanse media, onder wie de vermaarde sportjournalist Daniel Reyes. De spits van Feyenoord heeft het aanbod van de Premier League-club definitief afgewezen, zo klinkt het. In Nederland wordt het nieuws bevestigd door RTV Rijnmond.

Fabrizio Romano maakte zondag melding van een nieuw megabod op Gimenez ter waarde van 33 miljoen euro inclusief bonussen. Feyenoord twijfelde vanwege de lastig te realiseren variabelen die in de deal zitten, maar neigde op het laatst toch naar het accepteren van het bod.

Gimenez wenst zelf echter niet in te gaan op het voorstel van Forest. Bij de Premier League-club zou de Mexicaan de concurrentie aan moeten met Chris Wood en Taiwo Awoniyi.

Het lijkt erop dat Gimenez daarom zijn derde jaar bij Feyenoord gaat voltooien. De spits staat na drie speelronden in de Eredivisie op twee goals en een assist. Zijn contract loopt door tot medio 2027, waardoor er voor Feyenoord geen haast bij zijn verkoop zit.

Fabrizio Romano meldt juist akkoord tussen Gimenez en Forest

Romano kwam opvallend genoeg vlak voor het nieuws van de Mexicaanse media en RTV Rijnmond naar buiten met tegengesteld nieuws. Volgens de Italiaanse transfermarktexpert is Gimenez op hoofdlijnen akkoord met Forest over zijn persoonlijke voorwaarden. De deal is echter nog niet rond, aldus Romano.