Santiago Gimenez focust zich op Feyenoord en deelt hoeveel goals hij wil maken

Santiago Gimenez ziet zichzelf in principe ook komend seizoen bij Feyenoord voetballen, zo laat hij weten in gesprek met RTV Rijnmond. De Mexicaan zegt zich te focussen op nog een seizoen Eredivisie-voetbal, wil 29 goals maken, maar kan tegelijkertijd geen garanties geven. "Ik ben ambitieus."

Gimenez begon het afgelopen seizoen stormachtig, maar langzaam maar zeker kwam de klad erin bij de Mexicaan. De teller stokte uiteindelijk op 26 goals over alle competities en dat aantal wil hij dit seizoen verbeteren. "Ik zeg altijd dat je elk jaar je cijfers moet verbeteren. In mijn eerste seizoen maakte ik 23 goals, dus dit seizoen wil ik er zeker 29 maken. Stap voor stap wil ik een betere speler worden."

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese gaf aan het seizoen in te willen gaan met drie spitsen. Geen reden tot zorg, zo stelt Gimenez. "Dat is voor mij alleen maar beter. Concurrentie is alleen maar goed voor een speler, omdat je weet dat als je het niet goed doet, er twee hongerige spelers achter je staan die een kans willen krijgen om doelpunten te maken."

"Het is een fijne druk", gaat Gimenez verder over de concurrentiestrijd met Julián Carranza en Ayase Ueda. "Het dwingt je hard te werken en de druk zorgt ervoor dat je goede dingen gaat presteren. Het is een gezonde concurrentiestrijd. Je steunt je ploeggenoten, maar tegelijkertijd werk je er hard voor om op die plek te staan."

Gimenez wordt als vanzelfsprekend ook naar zijn toekomst gevraagd. "We hebben een goed seizoen achter de rug. Feyenoord en ik zijn verliefd op elkaar geworden. De fans en ik hebben een connectie. Natuurlijk is er interesse, maar het is nog niet dusdanig serieus dat er een aanbieding op tafel ligt. Niets van dat. Ik focus me op Feyenoord. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik plaats alles in de handen van God en dan zien we wel wat er gebeurt."

Op de vraag of hij liever vertrekt of blijft, geeft Gimenez een ontwijkend antwoord. "Dat weet ik niet. Ik zou het je niet zomaar kunnen zeggen. Ik moet wachten op de mogelijkheid als die komt en dan bekijk ik de situatie. Ik ben ambitieus, maar weet ook dat ik hier nog ben en een contract heb (tot medio 2027, red.). Ik doe tot de laatste dag mijn best voor de club."

Hugo Sánchez

Eind vorig jaar sprak het Mexicaanse voetbalicoon Hugo Sánchez zich uit over de situatie van Gimenez. “heeft de capaciteiten om te slagen. Als ik hem was, zou ik zo snel mogelijk een transfer maken. Naar een grote club. Als er een aanbod komt van een grote club, in de winter al", zei Sánchez in december vorig jaar tegenover

Gimenez reageert nu op die woorden van Sánchez. "Hugo Sánchez zegt iets en ik zeg iets anders. Ik zal je hetzelfde zeggen: de enige die weet of ik er klaar voor ben of niet, is God. Voor mij is dat alles. Hij zal mijn toekomst bepalen. Of ik moet vertrekken of blijven. Ik plaats alles in Gods handen en tot die tijd wacht ik en geef ik honderd procent voor Feyenoord."

