San Siro ziet zes doelpunten, maar geen winnaar tussen AC Milan en Genoa

Na een doelpuntrijk duel tussen AC Milan en Genoa hebben beide ploegen genoegen moeten nemen met een punt. Na dik negentig minuten besloten de ploegen op 3-3. Door het puntenverlies kan Juventus, dat het later opneemt tegen AS Roma, op drie punten van Milan komen. Genoa is zeker van een plek in de middenmoot.

Aan de kant van Milan kreeg Tijjani Reijnders een basisplaats toebedeeld. Samen met Ismael Bennacer vormde hij het blok op het middenveld. Spits Olivier Giroud werd in zijn rug gesteund door Rafael Leão, Christian Pulisic en Samuel Chukwueze.

Genoa kwam al snel voor de 0-1 na een overduidelijke overtreding van Fikayo Tomori in de zestien van Milan. Mateo Retegui pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot binnen achter Mike Maignan: 0-1.

Dat leek ook de ruststand te worden, ware het niet dat Milan vlak voor het laatste rustsignaal van de eerste helft toesloeg. Chukwueze bediende Alessandro Florenzi, die prima binnenknikte: 1-1.

Genoa speelde echter prima en wist net als in de eerste helft ook snel op voorsprong te komen in de tweede helft. Caleb Ekuban kopte keihard binnen, Maignan stond versteend: 1-2.

Twintig minuten voor tijd wist Milan andermaal op gelijke hoogte te komen, toen Matteo Gabbia binnenkopte uit een hoekschop. Enkele minuten later werd het zelfs 3-2 voor Milan. Pulisic gaf voor op Giroud, die met een heerlijke volley raak schoot.

‘Kunnen Reijnders & co dit nog omdraaien?’

Het antwoord? Jazeker! Milan maakt niet alleen gelijk, maar pakt zelfs de voorsprong ??#ZiggoSport #SerieA #MilanGenoa pic.twitter.com/aXv41LATyH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 5, 2024

Genoeg voor de zege was het alleen niet. Morten Thorsby, ex-sc Heerenveen, gaf voor richting de eerste paal, waar Retegui de man was die de gelijkmaker claimde. Het was echter Malick Thiaw die het eigen doelpunt achter zijn naam kreeg, nadat hij de bal ongelukkig tegen zich aan kreeg geschoten.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties