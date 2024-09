Sam Lammers na heldenrol bij Manchester United-FC Twente: 'Zege had erin gezeten'

Sam Lammers kan voorlopig niet stuk bij FC Twente. De lange aanvaller tekende in het Europa League-duel met Manchester United voor de gelijkmaker, waardoor de Tukkers met een stunt uit Engeland vertrekken.

Lammers krijgt bij Ziggo Sport de vraag of hij matchwinner mag worden genoemd na zijn 1-1 tegen Manchester United. ''Dat niet. Maar ik ben wel een gelukkig mens. Een geweldig moment. Bij het uitvak ook, dus dat is genieten'', antwoordt de scorende Twente-spits met een lach.

De spits van de Tukkers had in de eerste helft al kunnen scoren. ''Het was een redelijk moeilijke hoek moet ik zeggen. Hij draaide net weg van de goal'', doelt Lammers op zijn inzet die de paal schampte, waardoor Manchester United goed wegkwam.

''We wisten dat er mogelijkheden gingen komen. Na 1-1 krijg ik nog een bal in de omschakeling, dat ik hem net te ver voor me uitspeel. Als ik iets scherper en zuiniger met de bal ben, dan komt daar misschien nog een kans uit'', kijkt Lammers kritisch naar zijn eigen spel.

''Maar we hebben keihard gevochten. Ik moet zeggen dat het op de bank nóg spannender is dan op het veld'', aldus de in de slotfase gewisselde Lammers. ''Die tien minuten, of hoe lang het ook was, duurden een uur voor mijn gevoel. Maarja, een prachtig gevoel.''

Lammers krijgt vervolgens de vraag of hij rechts- of linksbenig is. Hij schoot tegen Manchester United raak met zijn rechtervoet. ''Ja, allebei. Het is maar net waar hij ligt. Ik kwam nu vanaf de rechterkant van het doel. Maar het is beter om met links te schieten, dan kun je beide hoeken in.''

''De keeper (André Onana, red.) gokte op de verre hoek, dus ik schoot hem over mijn standbeen'', beschrijft Lammers de gelijkmaker. ''Het was een vrij gelijkopgaande wedstrijd. Op de laatste tien minuten na, toen het gewoon spannend was.''

''Als je iets beter countert, had je er nog een overwinning uit kunnen halen. Maar het is een prachtig bevochten punt dit'', zo besluit de blije en trotse Lammers zijn analyse.