Sam Lammers ruilt FC Utrecht wellicht in voor club uit de top drie

FC Twente ziet in Sam Lammers een 'zeer interessante optie', zo verzekert Voetbal International vrijdag. Er zullen op financieel gebied echter nog wel de nodige stappen moeten worden gezet om de aanvaller los te weken bij Rangers, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan FC Utrecht. Lammers geldt als alternatief voor Wout Weghorst, die op concrete interesse van Ajax kan rekenen.

Technisch directeur Arnold Bruggink wil tegenover Voetbal International niet veel kwijt over de vermeende interesse in Lammers. De Twentse bestuurder benadrukt wel dat de 27-jarige aanvaller een goed halfjaar heeft gedraaid in De Galgenwaard.

Bruggink schuift daarnaast Rick van Wolfswinkel naar voren. De 35-jarige spits verlengde zijn contract bij Twente vorige maand tot medio 2025. "We hébben bij FC Twente ook nog een heel goede spits. Dus het is niet zo dat we daar per direct iemand nodig hebben. Tegen het einde van het EK zullen dingen zoals gewoonlijk wel op gang gaan komen. Wij raken niet in paniek."

De eveneens aan AZ gelinkte Lammers staat er in ieder geval goed op bij Utrecht. Technisch manager Jordy Zuidam gaat er alles aan doen om hem voor de club te behouden. "Hij is een hele belangrijke schakel in ons elftal, dus willen we ver voor hem gaan", zei Zuidam vorige maand in Goedemorgen Eredivisie.

Volgens Hans Kraay jr. verdient Lammers, goed voor 10 goals in 18 Eredivisie-duels, bij Rangers 1,5 miljoen euro per jaar. Het bedrag werd niet bevestigd door Zuidam, maar hij gaf toe dat zijn salaris te hoog ligt voor het salarishuis van Utrecht. “Hij zit boven ons plafond, maar we zoeken nu naar een oplossing.”

Weghorst

Bruggink weet dat Ajax serieus in de markt is voor Weghorst. ”Ik heb het allemaal meegekregen, maar een reactie van Wout zelf heb ik niet gehoord.” De spits wil dolgraag nog een keer voor Twente spelen, maar of dat financieel mogelijk is, is de vraag. Burnley lijkt minstens vijf miljoen euro te vragen voor de Oranje-international.

De 'td' van Twente wil niet over bedragen speculeren. ”Wij zijn geïnteresseerd in Wout en over wat hij zelf wil, is hij eerder duidelijk geweest. Wij hebben niet gehoord dat daarin iets is veranderd. Ik heb al lange tijd goed contact met hem en zijn zaakwaarnemer, maar op dit moment zit hij in de EK-bubbel.”

“Voor ons blijft hij een superinteressante speler, maar het blijft afwachten of hij voor ons een haalbare kaart is. Natuurlijk zou het heel naïef zijn als wij nu al onze pijlen op Wout gaan richten. En andersom is dat precies zo“, aldus Bruggink.

