Sam Lammers geniet concrete Eredivisie-interesse: club onderhandelt met Rangers

Sam Lammers geniet concrete Eredivisie-interesse: FC Twente onderhandelt met Rangers

Sam Lammers staat in de concrete belangstelling van FC Twente, zo bevestigt Voetbal International na eerdere berichtgeving van Calciomercato. Van een akkoord met Rangers FC, waar de Tilburger nog tot medio 2027 onder contract staat, is nog geen sprake.

Lammers kende afgelopen seizoen een uitstekend halfjaar bij FC Utrecht en dus kwam de interesse van de Domstedelingen om hem definitief vast te leggen niet als een verrassing. Lammers bleek echter te duur en dus schakelde de club door naar Noah Ohio en David Min.

Enkele dagen geleden nog meldde NEC-trainer Rogier Meijer dat hij Lammers bijzonder graag bij zijn selectie zou willen voegen. De club sprak zelfs met de spits, maar Meijer vertelde in gesprek met De Gelderlander al dat de komst van Lammers onwaarschijnlijk is.

“Ik zou Sam er heel graag bij willen hebben, maar ik denk niet dat hij naar NEC komt”, vertelde de oefenmeester. “We hebben met hem gesproken, maar hij heeft een andere keuze gemaakt.”

De keuze waar Meijer op doelde lijkt nu hoogstwaarschijnlijk Twente te zijn. De Tukkers spelen binnenkort in de voorronde van de Champions League tegen Red Bull Salzburg en zijn naarstig op zoek naar een nieuwe spits om te concurreren met Ricky van Wolfswinkel.

VI bevestigt nu dat Twente hard werkt aan de komst van Lammers. Of het gaat om huur, koop of huur met optie tot koop, is vooralsnog onduidelijk. Die opties worden momenteel besproken met alle betroken partijen.

FC Twente richtte zich in een eerder stadium vol op de komst van Wout Weghorst, die zelf uitgesproken fan van de club is. De Tukkers zijn echter afgehaakt omdat Burnley, waar de Oranje-international nog een jaar vastligt, volgens technisch directeur Arnold Bruggink momenteel te veel geld vraagt.

