Saliba wijst absolute ster aan bij Oranje: ‘Tegenstanders zijn bang voor hem’

William Saliba denkt dat hij bij de beste drie verdedigers van het afgelopen Premier League-seizoen hoort. De mandekker van Arsenal doet echter onder voor een Nederlander, zo is zijn mening. "Virgil van Dijk boezemt spitsen angst in", aldus de tegenstander van Oranje op het EK.

Saliba heeft zich onder Mikel Arteta ontwikkeld tot een van de belangrijkste spelers bij Arsenal en miste dit seizoen geen minuut in de Premier League. De centrumverdediger hoopt die lijn door te trekken tijdens het EK.

"Ik ben niet iemand die veel praat, maar ik praat steeds meer", vertelt Saliba in een openhartig interview met L'Équipe. "Ik boek daar zeker vooruitgang in. In de verdediging ben ik een van de leiders."

Dan wordt de loftrompet gestoken over Van Dijk. "Dat vind ik een speler met een hele sterke uitstraling", gaat Saliba verder. "Hij is de baas, dat straalt hij uit. Je voelt aan alles dat hij de aanvallers bang maakt."

"Maar ik begin hetzelfde gevoel te krijgen. Ik begin te merken dat aanvallers angst voelen. Soms hebben spelers geen plezier als ze zich in jouw zone bevinden. En als er een één-op-één is en de speler gaat terug, haalt de bal eruit, weet je dat je gewonnen hebt. Dat is mooi."

Saliba kwam woensdag in de vriendschappelijke interland tegen Luxemburg (3-0) een helft in actie. De verdediger kwam halverwege het duel binnen de lijnen voor Dayot Upamecano.

Zondagavond spelen de Fransen een oefenduel tegen Canada, dat midweeks als sparringspartner diende voor Oranje. Op 21 juni staan Frankrijk en Nederland tegenover elkaar op het EK tijdens de tweede poulewedstrijd.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties