Salah werkt zich op naar zesde plaats in helft met vijf doelpunten op Anfield

Zaterdag, 22 april 2023 om 17:55 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:59

Liverpool heeft zaterdagmiddag na een zeer vermakelijke wedstrijd de tweede competitiezege op rij geboekt. De ploeg van Jürgen Klopp was op Anfield te sterk voor Nottingham Forest, dat tot twee keer toe terugkwam van een achterstand: 3-2. Diogo Jota (twee treffers) en Mohamed Salah waren de doelpuntenmakers bij the Reds, terwijl Neco Williams en Morgan Gibbs-White op het scorebord kwamen namens de uitploeg. Liverpool stijgt door de overwinning naar plek zeven in de Premier League. Forest zakt naar plaats negentien.

Klopp hield vast aan dezelfde elf namen die afgelopen maandag wisten te winnen op bezoek bij Leeds United (1-6) en daardoor de eerste competitiezege sinds 5 maart boekten. Alisson Becker zag de defensie dus wederom bestaan uit Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk en Andrew Robertson. Jordan Henderson en Curtis Jones speelden naast Fabinho op het middenveld, terwijl Salah en Jota de partners van Cody Gakpo waren in de aanval. Jesse Lingard moest het aan de kant van Forest wederom doen met een plek op de bank.

De bezoekers verdedigden gedisciplineerd in de openingsfase van de wedstrijd, waardoor Liverpool wat moeite had om door de defensie heen te spelen. The Reds hadden liefst 87% balbezit in het eerste kwartier, maar kwamen nog niet tot grote mogelijkheden. Het was Van Dijk die de eerste grote kans van de wedstrijd kreeg. De aanvoerder van het Nederlands elftal knikte een voorzet van Alexander-Arnold richting de rechterbovenhoek, maar zag hoe Keylor Navas die inzet op geweldige wijze uit het doel hield.

Ook Gakpo – die zijn inzet van de doellijn gehaald zag worden door Williams – en Jota kwamen nog dicht bij de openingstreffer, maar die zou in de eerste helft niet meer vallen. Nog geen twee minuten na de start van het tweede bedrijf lukte het Liverpool wél om te scoren. Een hoekschop van Alexander-Arnold kwam via een Forest-speler terecht bij Fabinho. De Braziliaanse middenvelder kopte in één keer door naar Jota, die van dicht bij binnen kon knikken en zijn ploeg daardoor op voorsprong zette: 1-0. Die tegengoal zorgde ervoor dat Forest wat meer risico ging nemen.

Eerst nam Gibbs-White het doel van Alisson onder vuur, terwijl hij twee minuten later de assist gaf op Williams. De rechtsback, die zijn volledige jeugdopleiding genoot bij Liverpool en 33 keer in actie kwam namens het eerste elftal, was mee opgekomen en schoot via het been van Robertson raak: 1-1. Heel lang kon de uitploeg echter niet genieten van die gelijkmaker, daar Jota vier minuten later opnieuw scoorde. De Portugees werd vogelvrij gelaten bij een vrije trap van Robertson, nam de bal aan, nam hem mee met zijn knie en schoot met links achter Navas: 2-1.

Even later wist Forest opnieuw op gelijke hoogte te komen. Van Dijk kopte een verre ingooi van Moussa Niakhaté per ongeluk richting Gibbs-White, die niet twijfelde en op de volley raak schoot: 2-2. Het tempo wat betreft doelpunten in de tweede helft bleef vervolgens aanhouden, daar Salah in de zeventigste minuut de 3-2 voor zijn rekening nam nadat hij een voorzet van Alexander-Arnold via de binnenkant van de paal achter Navas schoot. De Egyptenaar steeg door die treffer naar plek zes op de topscorerlijst aller tijden van Liverpool en deelt die plaats met Robbie Fowler, die eveneens 183 doelpunten maakte voor the Reds. Brennan Johnson werkte tien minuten voor tijd nog op de lat namens Forest. In de slotfase van het duel werd niet meer gescoord.