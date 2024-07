Mohamed Salah verschijnt op training Egypte met nieuw kapsel en is vrijwel onherkenbaar

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor het nieuwe kapsel van Mohamed Salah.

De 31-jarige aanvaller van Liverpool is doorgaans te herkennen aan zijn flinke bos krullen, maar daar is inmiddels weinig van over: Salah heeft zijn haar gemillimeterd.

Dat is te zien op foto’s op sociale media van de aanvaller zelf. De foto’s zijn genomen op de training van Egypte, dat zich momenteel voorbereidt op een tweetal WK-kwalificatiewedstrijden.

Donderdagavond speelt het land tegen Burkina Faso, waarna maandag Guinee-Bissau de tegenstander is. Met zes punten uit twee wedstrijden is Egypte momenteel koploper in de WK-kwalificatiegroep.

Daarna kan Salah hoogstwaarschijnlijk genieten van een welverdiende vakantie, om zich vervolgens weer aan te sluiten bij Liverpool. Daar zal hij te maken krijgen met Arne Slot, de nieuwe hoofdtrainer.