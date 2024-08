Koki Saito gaat na twee uitstekende seizoenen bij Sparta aan de slag in Engeland

Koki Saito gaat zijn carrière op huurbasis vervolgen bij Queens Park Rangers, zo meldt ESPN. Lommel SK, dat deel uitmaakt van de City Football Group, stalt de 23-jarige Japanner na twee seizoenen bij Sparta dus in het Championship.

Saito was de afgelopen weken actief op de Olympische Spelen. De verwachting is dat hij zijn tot medio 2025 lopende contract bij de Belgische promovendus Lommel gaat verlengen, waarna hij komend seizoen in Engeland gaat spelen. Alleen een medische keuring lijkt de huurstransfer van Saito naar QPR nog in de weg te staan.

De City Football Group nam Saito in januari 2021 voor 2,2 miljoen euro over van Yokohama FC. Op papier is de rechtsbenige linksbuiten speler van Lommel, maar daar is weinig van te merken. Saito speelde pas 32 officiële wedstrijden namens de Belgische club, waarin hij goed was voor 6 doelpunten en 3 assists.

In de afgelopen twee seizoenen stalde de City Football Group Saito in Rotterdam-West. Namens Sparta kwam hij tot 54 officiële duels. Saito wist daarin tien keer te scoren en leverde hetzelfde aantal assists af.

Volgens Transfermarkt is de marktwaarde van Saito gestegen naar 4 miljoen euro. De City Football Group hoopt dit prijskaartje een nieuwe boost te geven door hem vlieguren te laten maken bij QPR in het Championship.

In het afgelopen seizoen eindigde QPR op de achttiende plaats in die competitie. Bij the Hoops kan Saito de linkerflank vormen met een andere voormalig Eredivisionist. Kenneth Paal speelt al twee jaar voor de club uit Londen.

De opvolger van Saito bij Sparta lijkt overigens al bekend. De van PSV overgekomen Mohamed Nassoh liet tijdens de voorbereiding een uitstekende indruk achter bij de Kasteelheren. De 21-jarige Eindhovenaar speelde bij zijn jeugdliefde voornamelijk als aanvallende middenvelder, maar laat bij Sparta een behoorlijk goede indruk achter als buitenspeler.

