Ryanair maakt grap over Turkije na zien nieuwe kapsel Mohamed Salah

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht Mohamed Salah, waar de spot mee wordt gedreven door Ryanair vanwege zijn nieuwe kapsel.

"Nog ééntje voor Turkije", schrijft het officiële account van Ryanair op X boven een foto waarop Salah te zien is met zijn nieuwe kapsel. Door de nieuwe coup is te zien dat de aanvaller van Liverpool behoorlijke inhammen heeft, voor de vliegmaatschappij reden om al grappend voor de dag te komen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ryanair bedoelt met de opmerking over Turkije waarschijnlijk dat het voor Salah tijd is om in dat land een haartransplantatie te ondergaan. Onder meer Wesley Sneijder en Ruud Gullit hadden ook last van dunner wordend haar en kozen daardoor voor een behandeling in een Turkse kliniek.

Op de sociale media wordt overigens beweerd dat Salah al een haartransplantatie heeft ondergaan. Er zou een rood gebied te zien zijn bij de inhammen, wat zou wijzen op een behandeling. Dat zou ook verklaren waarom Salah met een kort kapsel door het leven gaat.

De 31-jarige aanvaller van Liverpool is doorgaans te herkennen aan zijn flinke bos krullen, maar daar is inmiddels dus weinig van over: Salah heeft zijn haar onlangs gemillimeterd.

Dat was vorige week te zien op foto’s op sociale media van de aanvaller zelf. De foto’s zijn genomen op de training van Egypte, dat zich voorbereidde op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Burkina Faso (2-1 winst) en Guinee-Bissau (1-1). In laatstgenoemde wedstrijd redde Salah in de 70ste minuut een punt voor Egypte.

Salah kan vanaf nu genieten van een welverdiende vakantie, om zich vervolgens weer aan te sluiten bij Liverpool. Daar zal hij te maken krijgen met Arne Slot, de nieuwe manager.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties