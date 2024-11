Ryan Flamingo over PSV, scoren in de Champions League, Jong Oranje en de laatste stap naar het Nederlands elftal

Ryan Flamingo is uitstekend begonnen aan zijn dienstverband bij PSV. De 21-jarige verdediger uit Blaricum is inmiddels al bijna niet meer weg te denken uit het hart van de Eindhovense defensie. Voetbalzone sprak in Zeist uitgebreid met Flamingo, tijdens het mediamoment van Jong Oranje.

Door Wessel Antes en Lex Overbeek

“Het is een lekker gevoel om hier weer te zijn”, steekt Flamingo van wal. “Het is altijd leuk om die boys weer te zien. We willen de komende wedstrijden ook weer winnen.”

Jong Oranje speelt in de komende week twee interlands. “We kunnen kijken waar we staan tegen Engeland”, zegt Flamingo. “Ik kijk ook uit naar Slowakije. Het worden twee mooie potjes.”

Flamingo speelde dit seizoen al 1.499 minuten namens PSV, verdeeld over 17 officiële wedstrijden. Van vermoeidheid is echter geen sprake, zo zegt hij zelf. “Ik voel me nog steeds gewoon fit, zoals aan het begin van het seizoen eigenlijk.”

“Omdat we veel wedstrijden spelen trainen we minder, maar ik houd wel van wedstrijden spelen eigenlijk”, aldus Flamingo, die zich niet aansluit bij de internationale kritiek op de drukke speelschema’s. “Ik heb eigenlijk nooit echt last gehad van veel blessures en vind het wel fijn dat ik me steeds weer kan laten zien in iedere wedstrijd.”

PSV

Met zijn club won Flamingo in de afgelopen maand veel wedstrijden. De PSV’er weet goed welke avonden hij het mooist vond. “Sporting-thuis, maar Girona ook wel. De Champions League-wedstrijden staken er voor mij echt bovenuit.”

Flamingo was tegen Sporting Portugal de absolute uitblinker bij PSV. De zevenvoudig jeugdinternational van Jong Oranje wist topspits Viktor Gyökeres van het scoren af te houden. Een maand later maakte hij tegen Girona zijn eerste doelpunt in het miljardenbal.

Het Nederlands elftal

De naam van Flamingo wordt steeds vaker gelinkt aan het Nederlands elftal. Hoe kijkt hij daar zelf naar? “Ik krijg het natuurlijk wel mee, maar ik focus me nu gewoon op Jong Oranje. Ik bekijk alles stap voor stap en dan komt de rest vanzelf wel.”

De verdediger heeft een duidelijk plan om die laatste stap naar het grote Oranje wel te zetten. “Ik moet doorgaan waarmee ik bezig ben bij PSV, meer grote wedstrijden spelen en nog meer ervaring opdoen. Dan komt het vanzelf goed.”

Bij PSV leert Flamingo iedere dag. De rechtspoot is van mening dat hij zich goed heeft ontwikkeld in zijn eerste maanden onder trainer Peter Bosz. “Ik vind vooral dat ik in het verdedigende opzicht echt verbeterd ben. Ik speel vaker een-op-een en dan moet ik echt mijn mannetje staan. Ik moet die duels winnen, want als ik een slippertje heb, is het meteen een tegendoelpunt.”

“Ook in mijn concentratie ben ik echt verbeterd”, gaat Flamingo verder. “Ik moet niet te gretig zijn op sommige momenten, want dat kan je de kop kosten. Hoe belangrijk Peter Bosz voor mij is? Heel belangrijk. Ik denk dat hij het spelletje goed ziet en mij enorm helpt. Als ik een fout maak, vertelt hij mij hoe ik dat beter kan aanpakken. Ik denk dat het erg goed gaat.”

Jong Oranje

Flamingo maakt inmiddels al ruim een jaar deel uit van Jong Oranje. Hij ziet zichzelf als een belangrijke speler in het elftal van trainer Michael Reiziger. “Hoe ik mijn rol zou omschrijven? Ik denk gewoon een leidersrol. Ik ken alle boys goed en vind dat ik die rol op mij moet nemen.”

Jong Oranje reist deze week af naar Slowakije, waar het jeugd-EK in juni wordt gehouden. Flamingo heeft zin in de oefeninterlands die het Nederlandse beloftenelftal gaat spelen. “Dit soort wedstrijden zijn belangrijk voor ons allemaal, voor het hele team. Iedereen gaat minuten maken en we willen zien wat we kunnen tegen dit soort teams. Ik zal die jongen oppeppen en ervoor zorgen dat we deze wedstrijden gaan winnen.”

Een trainingskamp met Jong Oranje is nooit saai, zo vertelt Flamingo. “We trainen eerst altijd en eten drie keer op een dag. Tussendoor is er genoeg vrije tijd om te poolen of FIFA te spelen.”

“Het is leuk om een beetje te chillen met elkaar en lekker te kletsen. We hebben een grote groep en iedereen gaat goed met elkaar om”, aldus Flamingo, die toch wil verklappen tegen wie hij graag spelletjes speelt. “Met poolen is dat Million (Manhoef, red.). De vorige keer is dat voor hem niet goed afgelopen, dus hij zal dit keer zijn revanche moeten pakken.”