Ryan Babel noemt ideale rechtsbuiten voor Ajax: ‘Zou een goede aanwinst zijn’

Ryan Babel ziet ideale rechtsbuiten voor Ajax op het EK rondlopen: ‘Zou een goede aanwinst zijn’

Baris Yilmaz zou een goede aanwinst zijn voor Ajax, zo zegt Ryan Babel in gesprek met supporterswebsite Ajax Showtime. De voormalig Ajacied is fan van de 24-jarige buitenspeler van Galatasaray, die deze zomer met Turkije deelneemt aan het EK. Yilmaz miste nog geen minuut namens Ay-Yildizlilar en komt zaterdagavond in actie tegen Nederland.

Het fanmedium spreekt Babel in aanloop naar de wedstrijd tussen Nederland en Turkije van zaterdagavond. De 37-jarige Amsterdammer bracht een groot deel van zijn carrière door in de Süper Lig en weet daardoor veel over het Turkse voetbal.

Onlangs twitterde Babel al dat hij sterspeler Arda Güler drie jaar geleden heeft getipt bij Ajax, maar nu heeft de 69-voudig een nieuw advies voor de Amsterdammers. Als Babel wordt gevraagd naar interessante spelers voor de recordkampioen, komt hij met de naam van Yilmaz op de proppen. “Dat is de geblondeerde rechtsbuiten. Hij zou heel bruikbaar zijn voor Ajax.”

“Toen ik met hem speelde, speelde hij een beetje als een kip zonder kop”, herinnert Babel zich. “Hij is heel sterk en snel, kan hard schieten, maar had niet direct het gogme. Hoe hij zich heeft ontwikkeld, is hij een veel betere speler.”

Babel denkt dat Yilmaz in de Johan Cruijff ArenA nog beter kan worden. “Ik denk dat er nog dertig procent rek in zit met de begeleiding bij Ajax. Het is een goede voetballer, kan de bal vasthouden, heeft veel energie en dendert op en neer.”

Ajax zou met Yilmaz een ander soort buitenspeler ter beschikking krijgen. “Hij is best wel een klassieke rechtsbuiten. Hij houdt ervan om buitenom te gaan en de bal voor te trekken. Hij werkt hard en zou voor Ajax een hele goede speler zijn.”

Babel lijkt in zijn betoog geen rekening te houden met de financiële situatie van Ajax. De Amsterdammers moeten eerst verkopen om een grote aankoop te doen. Yilmaz ligt bij Galatasaray nog tot medio 2027 vast en is volgens Transfermarkt liefst 17 miljoen euro waard. In 108 wedstrijden namens Galatasaray was de rechtspoot goed voor 11 doelpunten en 14 assists.

