Ruud van Nistelrooij reageert opvallend kalm na arbitrale blunder in slotminuut Manchester United - Leicester City

Ruud van Nistelrooij heeft gereageerd op de grote fout van de arbitrage in het FA Cup-duel tussen Manchester United en Leicester City (2-1). Harry Maguire tekende vlak voor tijd voor de winnende treffer, maar hij bleek buitenspel te staan. Desondanks werd de treffer niet afgekeurd.

Via een goal van Bobby Decordova-Reid kwam Leicester in de eerste helft nog op voorsprong. Halverwege de tweede helft werd het 1-1, door een treffer van Joshua Zirkzee.

Beide ploegen leken af te stevenen op een verlenging, maar in de blessuretijd tekende Maguire tóch nog voor de 2-1. Die goal kwam echter vanuit buitenspelpositie tot stand, maar werd niet teruggedraaid omdat er in de vierde ronde van de FA Cup nog geen VAR aanwezig is als hulpstuk.

“Je hebt het denk ik gezien”, reageert Leicester-manager Van Nistelrooij na afloop van de wedstrijd voor de camera van Viaplay. “Het kan dat dat misgaat, maar vooral voor het team is dat onverdiend.”

“Die VAR is natuurlijk bedoeld voor die centimeters, die millimeters buitenspel. Maar dit is gewoon zo duidelijk, daar heb je in principe geen VAR voor nodig. En dan worden er fouten gemaakt. Dat gebeurt.”

“Maar als je degene bent die de rekening betaalt, en als je je team zo ziet strijden, ziet knokken, om die verlenging te halen, en jezelf wil belonen voor een goed optreden, dan is dit wel heel zuur natuurlijk. En dan verdienen de spelers meer dan een grove fout van de arbitrage.”

“Nogmaals, dat kan. We zijn allemaal mensen. Maar als je degene bent die hem moet incasseren, dan is dat niet lekker. Op dit niveau mag dat niet”, besluit een opvallend kalme Van Nistelrooij.