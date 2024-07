Ruud van Nistelrooij maakt nu al indruk bij Manchester United: ‘Geweldig dat hij er is’

Joe Hugill kan haast niet geloven dat hij bij Manchester United dagelijks mag werken met clublegende Ruud van Nistelrooij. De pas twintigjarige aanvaller was na de 0-2 oefenzege op Rangers van zaterdag lovend over de rechterhand van manager Erik ten Hag.

De talentvolle Hugill verdubbelde de score tegen de Schotse grootmacht met een hard schot na zeventig minuten spelen. Na afloop sprak de jonge Engelsman met de Manchester Evening News over de samenwerking met Van Nistelrooij, die onlangs door Ten Hag werd teruggehaald als asisstent-coach.

"We werken samen aan het afwerken en daarbij geeft hij mij tips", onthult Hugill, die zich in 2020 meldde in de jeugdopleiding van Manchester United. "Voor een jonge en aankomende speler als ik is het geweldig dat Ruud hier is. Dat ik met hem mag praten en vragen kan stellen, is van grote waarde."

Van Nistelrooij helpt niet alleen de aanvallers, zo benadrukt Hugill. "Hij kijkt ook naar wat we moeten doen bij balbezit en balverlies. Hoe we bewegen bij balverlies, is ontzettend belangrijk. Het omschakelen, het werk dat je verricht in balbezit en ook heel belangrijk: kalm blijven als je weer voor het doel verschijnt."

Hugill, die tegen Rangers als invaller werd gebruikt door Ten Hag, genoot van zijn doelpunt in het Murrayfield Stadium in Edinburgh. "Om zo vroeg in het seizoen te scoren, is heel belangrijk voor een aanvaller. Je wil elke wedstrijd wel scoren, al is dat niet realistisch. Maar vroeg in de voorbereiding scoren helpt daar zeker wel bij."

"Ik moet deze zomer gewoon hard werken en nog fitter worden. Ik moet de manager en de technische staf laten zien wat ik kan, en dan zien we wel wat er gebeurt", aldus de strijdbare Hugill, die nog wacht op zijn officiële debuut in de hoofdmacht van the Red Devils.

Hugill werd in de tweede helft van afgelopen seizoen uitgeleend aan Burton Albion en heeft veel geleerd van de kortstondige periode bij de club uit League One. "Het was heel erg leerzaam. Vechten om de punten en elke zaterdag en dinsdag spelen was zwaar. Maar dat heb je ook juist nodig op zo'n jonge leeftijd."

