Ruud van Nistelrooij geniet van winnend debuut bij Leicester City: 'Vanavond pak ik een biertje'

Ruud van Nistelrooij is dolblij met zijn eerste overwinning als trainer van Leicester City. De Nederlander won bij zijn debuut met 3-1 van West Ham United. Door de overwinning stijgt Leicester naar de vijftiende plaats in de Premier League, met twee punten achterstand op the Hammers.

"Uiteindelijk kijk je naar het resultaat en de drie punten, gezien de positie waarin we ons bevinden, is dat van vitaal belang", aldus de 48-jarige Van Nistelrooij op de persconferentie.

"We kennen het niveau in de Premier League en we weten dat elke wedstrijd die we spelen alles goed moet zijn.”

"We moeten onze verdediging, onze counter attack en ons balbezit trainen en ontwikkelen”, stelt de Nederlander. "Er is nog veel werk aan de winkel, maar ik ben erg blij met de drie punten."

"Ik was in het begin erg druk om iedereen te leren kennen. Iedereen was betrokken en hielp, het waren drukke en lange dagen, maar het was het waard", aldus Van Nistelrooij.

De voormalig spits laat vervolgens weten hoe hij de overwinning gaat vieren: “Ik was gefocust op het moment. Vanavond ga ik een biertje pakken en terugblikken op de afgelopen drie dagen.”

Voormalig Brighton & Hove Albion-trainer Graham Potter deed ook nog zijn zegje over de prestatie van Van Nistelrooij. "Je kunt zoveel praten als je wilt, maar als de spelers hem echt geloven en doen wat hij zegt, kan dat heel krachtig zijn", vertelde hij aan Amazon Prime. "De beste manier om vertrouwen te krijgen, is door voetbalwedstrijden te winnen."