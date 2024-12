Ruud van Nistelrooij beleeft ware droomstart als manager van Leicester City

Een geslaagd debuut voor Ruud van Nistelrooij als manager van Leicester City. De laagvlieger won dinsdagavond in het eigen King Power Stadium namelijk met 3-1 van het eveneens kwakkelende West Ham United. Leicester stijgt dankzij de derde zege van het seizoen naar de vijftiende plaats in de Premier League, en de achterstand op nummer veertien West Ham bedraagt nog maar twee punten. Het team van Van Nistelrooij speelt zondag opnieuw thuis, dan tegen Brighton & Hove Albion.

Leicester kende een droomstart tegen de bezoekers uit Londen. Jamie Vardy werd weggestuurd door Bilal El Khannouss en rondde beheerst af van binnen het strafschopgebied. De 37-jarige aanvaller werd teruggefloten wegens buitenspel, maar na een check van de VAR werd de vroege openingsgoal van de thuisclub alsnog toegekend. Een welkome opsteker voor Van Nistelrooij tijdens zijn debuut als Leicester-manager.

Een tegenslag voor West Ham, dat via Mohammed Kudus dicht bij de gelijkmaker was. De kopbal van de voormalig Ajacied vloog over de lat. De Londenaren trokken het initiatief naar zich toe en kregen kansen via onder meer Danny Ings, Jarrod Bowen en Tomás Soucek. Leicester moest steeds meer naar achteren, maar haalde met soms kunst en vliegwerk het rustsignaal in het King Power Stadium.

Leicester gokte meer en meer op de snelheid en slimmigheid van de doorgewinterde Vardy, die loerde op de ruimte achter de defensie van West Ham. De aanvaller werkte keihard en kreeg nog een gele kaart vanwege een harde overtreding. Met de steun van het publiek haalde de thuisspelende ploeg het rustsignaal met een 1-0 voorsprong.

West Ham bleef het ook na rust proberen, met hoofdrollen voor Kudus en Soucek. Mads Hermansen wilde zich bewijzen tegenover Van Nistelrooij en hield zijn doel schoon. De Nederlandse manager besloot om Vardy na een uur naar de kant te halen, met Patson Daka als vervanger van de haast onvermoeibare aanvaller. Slechts een minuut later kwam Leicester op 2-0: Kasey McAteer bereikte El Khannouss, die de bal listig in de linkerbenedenhoek plaatste.

West Ham mocht doelman Lukasz Fabianski bedanken dat het halverwege de tweede helft niet 3-0 werd. De Poolse doelman plukte een kopbal van Wilfred Ndidi onder de lat vandaan. Aan de andere kant was Conor Coady de held toen hij een bal van de lijn haalde. Het spel golfde op en neer en McAteer baalde toen hij na een vlotte counter net naast het doel van West Ham schoot.

Bobby De Cordova-Reid kwam er bij Leicester een kwartier voor tijd in en dat leek een gouden greep te zijn van Van Nistelrooij. De aanvallende middenvelder tekende voor de 3-0, maar deed dat volgens de VAR in buitenspelpositie. Er bleef een sprankje hoop over voor West Ham, dat in de slotfase echter niet meer in staat was om Leicester echt pijn te doen. Sterker nog, de sterk ingevallen Daka kon na een slimme actie alleen op Fabianski af, om vervolgens keihard raak te schieten in de bovenhoek. West Ham redde de eer in blessuretijd: de ingevallen Crysencio Summerville kopte door op mede-invaller Niclas Füllkrug, die van dichtbij binnenkopte.

Al met al een prima start voor Van Nistelrooij bij zijn nieuwe werkgever en hernieuwde hoop na de tegenvallende maanden onder de ontslagen Steven Cooper. Na de 2-5 nederlaag tegen Arsenal een nieuwe dreun voor West Ham, dat eigenlijk meer verdiende maar opnieuw verliest. De druk op manager Julen Lopetegui zal ongetwijfeld verder toenemen.