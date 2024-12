Ruud Gullit wijst maandagavond in Rondo van Ziggo Sport Luuk de Jong aan als beste speler in de Eredivisie. Zijn tafelgenoten zijn het overigens niet eens met de voormalig Wereldvoetballer van het Jaar en kiezen allemaal voor andere namen.

''Hadj Moussa vind ik opzienbarend goed. Leuk om naar te kijken'', is Marco van Basten zeer complimenteus over de vleugelaanvaller van Feyenoord. ''En natuurlijk hebben we de linksbuiten van PSV, Noa Lang. Dat zijn twee spelers die speciale dingen doen.''

Gullit moet er eens goed over nadenken. ''Ik vind het héél lastig. Maar de beste, als hij speelt, vind ik Luuk de Jong. Hij maakt zijn goals en doet de dingen die hij moet doen. En op hoog niveau.''

''Er is nu ook een bizarre discussie: Pepi of De Jong'', haakt Rafael van der Vaart in. ''Maar De Jong heeft het zó goed gedaan. Je kan Luuk de Jong toch niet op de bank zetten, die altijd levert. Toch?''

''Omdat die discussie ontstaat, zie je toch dat er gedoe is bij PSV. Het speelt mee, zeker'', ziet Van der Vaart een mogelijk verband tussen wie er bij PSV in de spits moet staan en de recente nederlagen.

De voormalig Ajacied wijst vervolgens zijn beste speler in de Eredivisie aan. ''Zonder aanvoerdersband, Quinten Timber. En anders Noa Lang.''

Tafelgenoot Guus Hiddink heeft tot slot een andere naam in gedachte. ''Als Saibari echt héél scherp is, dan vind ik dat ook een moderne middenvelder.''