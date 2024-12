Ruud Gullit: 'Hij was de belangrijkste man bij het Nederlands elftal, nu hoor ik niemand over hem!'

Ruud Gullit verbaast zich over het gegeven dat er zo weinig aandacht is voor de momenteel geblesseerde Jerdy Schouten, zo spreekt de enkelvoudig Ballon d'Or-winnaar uit bij het Ziggo Sport-programma Rondo. Volgens Gullit was de PSV'er op zijn piek een dragende speler in het Nederlands elftal.

Sinds het gewonnen duel met AZ (1-2) in oktober staat Schouten aan de kant met een hamstringblessure. Anderhalf maand later is een rentree op het veld niet ver weg voor de controleur, maar minuten maken zagen we hem nog niet doen. Desalniettemin is Gullit verbaasd over een door hem geconstateerd gebrek aan aandacht voor Schouten.

"Ik vind het zo opmerkelijk dat niemand het over Schouten heeft", start de legendarische voormalig international zijn relaas, "terwijl hij een van de belangrijkste spelers is geweest bij het Nederlands elftal. Het is alsof-ie zomaar weer opzij is gezet."

"De man heeft zó goed gespeeld voor het Nederlands elftal, hij was de belangrijkste speler op een gegeven moment", benadrukt Gullit nog maar eens. "En nu hoor ik helemaal niemand meer over hem. Hoe kan dat nou?"

Presentator Wytse van der Goot oppert dat een gebrek aan status ten grondslag kan liggen aan de stille afwezigheid van Schouten. "Misschien moet hij dan naar een nog grotere club gaan", is de reactie van Gullit.

"Hij heeft het natuurlijk geweldig gedaan bij PSV. Maar ik vind het zo opmerkelijk, niemand heeft het erover. Het middenveld (van Oranje, red.) is al bepaald door sommige mensen", constateert de analist.

Overigens keert Schouten komend weekeinde mogelijk terug in de wedstrijdselectie van PSV. De gedoodverfde Eredivisie-kampioen uit Eindhoven neemt het vrijdagavond in eigen huis op tegen FC Twente.