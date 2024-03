Rutger Castricum oordeelt hard en omschrijft ‘provocerende’ Promes in 1 woord

De tafelgasten van Vandaag Inside kijken met de nodige verbazing naar Quincy Promes. De aanvaller van Spartak Moskou moet in Nederland nog in totaal 7,5 jaar gevangenisstraf uitzitten, maar was desondanks onlangs feestend te zien in Dubai.

Onlangs werd bekend dat de buitenspeler van Spartak Moskou veroordeeld werd tot zes jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij de invoer van ruim 1.350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Promes kreeg in juni 2023 bovendien al 1,5 jaar celstraf voor het neersteken van een neef tijdens een familiefeest in Abcoude.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Donderdag postte zijn vriendin Tabata Robertson, beter bekend als rapper DreamDoll, een video waarin zij beiden in een nachtclub in Dubai aan het feesten zijn.

Bij Vandaag Inside komen de laatste ontwikkelingen rondom Promes ook ter tafel. Presentator Wilfred Genee is van mening dat de voetballer ‘iedereen de gek aansteekt’ door onlangs zijn veroordelingen gewoon te feesten in Dubai.

“Het is gewoon provoceren. Hij laat ons merken dat hij schijt aan heel de wereld heeft”, reageerde René van der Gijp.

Rutger Castricum, die donderdagavond de vanwege griepverschijnselen afwezige Johan Derksen verving, had geen goed woord over voor Promes en oordeelde hard: “Het is een patiënt. Hij heeft toch ook een rap geschreven waarin hij zegt waarom hij uit handen van de politie is gebleven en hoe het gegaan is”, merkte Castricum op.

De tafelgast doelt op het door woensdag door Promes uitgebrachte nummer ‘100 Stones’. Uit de teksten van de voetballer wordt duidelijk dat het nummer na zijn veroordeling in Nederland is opgenomen.

“Hij speelt er een beetje mee”, aldus Castricum. “Ik vind het een heel naar figuur. Het enige wat die gozer wil is een beetje zuipen en wijven om zich heen hebben.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Voetbalzone (Feyenoord/Ajax/PSV/Transfer) nieuws? Volg dan nu ons WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties