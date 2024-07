Rugnummer Couhaib Driouech lekt vlak voor presentatie bij PSV uit

Op een gelekte foto die rondgaat op social media is te zien dat Couhaib Driouech met rugnummer 21 gaat spelen bij PSV. De technicus zou maandag pas gepresenteerd worden, maar de Eindhovenaren maakten zijn komst zondagavond al wereldkundig.

Driouech was afgelopen winterstop al zeer dicht bij een overstap naar PSV, maar ondanks het feit dat hij al naar Eindhoven was gereden, kwamen beide clubs er alsnog niet uit.

Excelsior wilde de kans op handhaving zo groot mogelijk houden en besloot daarom om het miljoenenbod van de Eindhovenaren te weigeren. Excelsior degradeerde alsnog en de interesse van PSV in Driouech bleef.

Driouech 2029. Flamingo 2029. - Presentaties pas morgen verwacht. Even geduld nog. pic.twitter.com/3o7KE7XWO8 — Rik Elfrink (@RikElfrink) July 7, 2024

Eerder deze week meldde het Eindhovens Dagblad dat PSV en Excelsior dan eindelijk een akkoord naderden. Excelsior vangt een bedrag van naar verluidt 3,5 miljoen euro, wat op kan lopen naar 4 miljoen. Een flinke financiële opsteker voor de Kralingers, die zo snel mogelijk hopen terug te keren naar het hoogste niveau.

Rik Elfrink van het ED deelt op X een gelekte afbeelding van Driouech, die trots zijn PSV-shirt omhooghoudt bij zijn presentatie in het Philips Stadion. Rugnummer 21 is duidelijk te zien op het shirt, ondanks de matige kwaliteit van de foto. De laatste speler die dat nummer droeg, was Anwar El Ghazi.

Driouech zal tot medio 2029 tekenen en dat geldt ook voor Ryan Flamingo, die PSV een kleine negen miljoen euro gaat kosten en overkomt van FC Utrecht. "Presentaties pas morgen (maandag, red.) verwacht. Even geduld nog", schrijft Elfrink als bijschrift.

Even later maakte PSV de komst van Driouech alsnog wereldkundig. Driouech gaat inderdaad met rugnummer 21 spelen.

PSV is de voorbereiding op het nieuwe seizoen inmiddels begonnen. Zaterdag kwam de ploeg van trainer Peter Bosz voor het eerst in actie in oefenverband. Dat liep nog niet bepaald vlekkeloos, daar er met 0-3 verloren werd van Anderlecht.

