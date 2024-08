Rugani komt met eerste reactie op transfer naar Ajax: ‘Ik heb een week weinig geslapen’

Daniele Rugani is logischerwijs erg blij met zijn tijdelijke overstap naar Ajax, zo laat hij weten via de officiële kanalen. Woensdag meldden de Amsterdammers dat de dertigjarige verdediger officieel de overstap heeft gemaakt. De Telegraaf voegde aan de berichtgeving toe dat de Italiaan direct is ingeschreven en dat hij al minuten kan maken tegen Jagiellonia Białystok.

De aanloop naar het definitieve akkoord was erg stressvol, erkent Rugani. “Ik heb de afgelopen week weinig geslapen, maar ik ben eindelijk hier en ik ben erg blij.”

“We moesten tot een overeenkomst komen en we moesten nog op een aantal dingen wachten, maar deze week kwamen Ajax en Juventus tot een akkoord. Ik ben heel blij om hier te zijn.”

De huurtransfer hing al enige tijd in de lucht, maar Ajax moest eerst wachten tot er ruimte kwam in het salarishuis voordat de verdediger definitief aangetrokken kon worden. Met het verhuren van Jakov Medic aan VfL Bochum is die ruimte vrijgekomen.

“Ik hou veel van Amsterdam, ik ben er een paar keer geweest”, besluit Rugani. “De eerste keer dat ik hoorde dat Ajax interesse had, was ik direct enthousiast. Iedereen kent de spelers en de geschiedenis. Iedereen kent Ajax en de prachtige stad.”

Europa League Qualification Jagiellonia Bialystok BIA 2024-08-22T18:45:00.000Z 20:45 Ajax AJX

Ook technisch directeur Alex Kroes laat weten erg blij te zijn met de versterking uit Italië. “Met Rugani halen wij een speler binnen die jarenlange ervaring heeft in een van de grootste Europese competities.”

“Het is een intelligente, lange verdediger die sterk in de duels is. Zijn komst betekent een ervaringsimpuls voor onze selectie en relatief jonge achterhoede. Op deze manier komt de ploeg beter in balans”, aldus Kroes.