Ruben van Bommel speelt direct belangrijke rol bij Eredivisie-debuut voor AZ

Zondag, 13 augustus 2023 om 16:19 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 16:24

AZ is het nieuwe Eredivisie-seizoen met een ruime overwinning begonnen. In het eigen AFAS Stadion was de ploeg van trainer Pascal Jansen met 5-1 te sterk voor Go Ahead Eagles. De deze zomer van MVV overgekomen Ruben van Bommel speelde een grote rol bij de formatie uit Alkmaar, met een doelpunt en een assist. De overige goals kwamen op naam van Jordy Clasie, Vangelis Pavlidis, Philippe Rommens, Dani de Wit en Mayckel Lahdo.

Jansen koos ervoor om met twee andere basisspelers te starten dan afgelopen donderdag, toen er met 0-1 werd gewonnen van Santa Coloma in de derde voorronde van de Conference League. Jens Odgaard en Van Bommel startten tegen Go Ahead op de vleugels, op de plekken van respectievelijk Lahdo en de geschorste Jesper Karlsson. Bij de club uit Deventer begonnen twee debutanten aan het duel: spits Victor Edvardsen, overgekomen van Djurgårdens IF, en de van Odense BK overgekomen linksbuiten Jakob Breum.

De 19-jarige Ruben van Bommel scoort bij zijn basisdebuut in de Eredivisie! ??? De familie glimt van trots. ???? — ESPN NL (@ESPNnl) August 13, 2023

AZ was de betere ploeg in de eerste helft en werd al vroeg gevaarlijk. Keeper Jeffrey de Lange kon een vrije trap van Yukinari Sugawara nog fraai uit de hoek tikken, maar moest even later toch toezien hoe AZ op 1-0 kwam. Jamal Amofa leverde de bal in het eigen strafschopgebied zomaar in, Van Bommel tikte de bal naar Clasie en de middenvelder trof doel. In de vijftiende minuut werd het zelfs 2-0, toen Pavlidis een corner binnenkopte. Ook in het restant van het eerste bedrijf domineerde AZ, en het was nog dicht bij de derde treffer via opnieuw Pavlidis. De Griekse spits kopte de bal echter op de lat.

Vlak na rust viel die 3-0 alsnog: Pavlidis werd diepgestuurd, omspeelde De Lange, gaf voor en Van Bommel kopte raak. Rommens gaf de Deventenaren in de 66ste minuut toch nog hoop met een prachtige vrije trap van zo'n twintig meter. Go Ahead kreeg hoop, creëerde kansen, maar Kuipers (prachtige redding Mathew Ryan op zijn kanonskogel) en Gerrit Nauber (kopbal over) hadden geen geluk in de afronding. Vlak voor tijd beging Mats Deijl een ongelukkige overtreding op invaller Ernest Poku, waarna De Wit de toegekende penalty benutte: 4-1. In blessuretijd bepaalde invaller Lahdo de eindstand in de korte hoek nog op 5-1.