Ruben Kluivert heeft transfer naar buitenland te pakken en tekent voor drie jaar

Ruben Kluivert gaat de overstap maken naar het Portugese Casa Pia AC, zo weet De Telegraaf donderdagavond te melden. De 23-jarige centrumverdediger komt over van FC Dordrecht en zet een handtekening onder een contract dat hem tot medio 2027 aan de club verbindt.

Kluivert beschikte in Dordrecht over een verbintenis tot juni 2025, maar die wordt voor circa 200.000 euro afgekocht door de Portugese nummer negen van afgelopen seizoen.

Volgens de berichtgeving van het dagblad moet de zaakwaarnemer van Kluivert, José Fortes Rodriguez, alleen nog de afspraken en details op papier zetten, waarna de verdediger naar Lissabon zal afreizen om definitief te tekenen. Naar verluidt zet hij begin juli zijn krabbel.

De stopper kwam afgelopen seizoen tot twintig optredens in de Keuken Kampioen Divisie en hij kwam in totaal tot iets meer dan 1400 minuten. Door een zware enkelblessure kon Kluivert in de eerste seizoenshelft nauwelijks in actie komen, maar na de winterstop maakte hij in bijna iedere wedstrijd de negentig minuten vol.

Kluivert komt uit de jeugdopleiding van FC Utrecht en hij kwam in totaal tot veertien Eredivisie-wedstrijden in de hoofdmacht van de Domstedelingen. Begin vorig seizoen maakte hij de transfervrije overstap naar FC Dordrecht.

Casa Pia eindigde in het seizoen 2021/22 op de tweede plek in de Liga Portugal 2, waarmee promotie naar het hoogste niveau werd afgedwongen. In het eerste seizoen eindigde de club uit de hoofdstad op een verdienstelijke tiende plek, terwijl afgelopen voetbaljaargang plek twaalf de eindklassering was.

Bij Casa Pia lijkt Kluivert de concurrentiestrijd met zeker vier verdedigers aan te moeten gaan, al zijn de huidige centrumverdedigers, Nermin Zolotic, Tchamba, João Nunes en Fernando Varela, op meerdere plekken inzetbaar.

