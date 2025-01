Rúben Amorim wordt finaal afgemaakt door Carragher na uitspraak over 'slechtste Man United ooit'

Jamie Carragher begrijpt helemaal niets van de bizarre uitlatingen van Rúben Amorim over zijn eigen elftal. De manager sprak zondag na de nederlaag tegen Brighton & Hove Albion (1-3) over 'het slechtste Manchester United ooit'. "Het is een van de meest bizarre en belachelijke dingen die ik ooit van een manager heb gehoord", zegt Carragher in het programma Monday Football Night op Sky Sports.

Amorim baarde wereldwijd opzien met zijn quotes na de nederlaag tegen Brighton. "We zijn misschien wel het slechtste team in de geschiedenis van Manchester United. Ik weet dat je headlines wilt horen, maar ik zeg dit omdat we dat moeten erkennen en veranderen. Dus hierbij de headline die jullie wilden."

Carragher hoorde het vol verbazing aan. "Waarom zou je zoiets zeggen? Dat is het soort opmerking dat een analist op televisie zou maken, iemand in mijn positie, en die hij dan zou moeten verdedigen."

Het Liverpool-icoon kan geen reden bedenken voor Amorim om dit te zeggen. "Ik weet niet wat hij hiermee opschiet. Wat is hier het voordeel van? We weten allemaal dat het een slecht Manchester United is. Misschien zijn ze op een bepaalde manier ook zo slecht juist vanwege de dingen die de manager zegt."

Carragher denkt dat de uitspraak Amorim het hele seizoen zal blijven achtervolgen. "Hij zei tegen de journalisten daar: ’Ik heb jullie de kop gegeven.’ Waarom je dat als manager zou willen doen? Dat zal ik nooit begrijpen."

Carragher heeft geen medelijden met Manchester United. "Ik heb niet veel sympathie voor de spelers van Manchester United, want ze zijn al een paar jaar een grap. Een paar weken geleden, nadat ze tegen Liverpool speelden, zag ik een interview met Lisandro Martínez waarin hij het had over de mentaliteit en op zijn hoofd tikte. Ik barstte bijna in lachen uit, om eerlijk te zijn eerlijk. Manchester United heeft zo vaak de handdoek in de ring gegooid tijdens wedstrijden de afgelopen vier à vijf jaar."

Carragher vraagt zich af of Amorim door Manchester United-baas Sir Jim Ratcliffe wordt aangesproken op zijn uitlatingen. "Ik zou verbaasd zijn als de mensen aan de top hem niet aanpakken. Zo kun je als manager van Manchester United niet praten. Je gooit geen olie op het vuur."