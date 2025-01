Rúben Amorim: 'Dit is het slechtste team dat Manchester United ooit heeft gehad'

Rúben Amorim heeft met stijgende verbazing naar het optreden van zijn ploeg tegen Brighton & Hove Albion gekeken. Manchester United ging zondag op pijnlijke wijze onderuit op Old Trafford (1-3), mede door een grote blunder van doelman André Onana.

Door de nieuwe nederlaag in de Premier League is Manchester United gezakt naar de beschamende dertiende plek. Het was de zevende keer in twaalf competitiewedstrijden dit seizoen dat the Red Devils verloren op Old Trafford.

“Van de tien Premier League-wedstrijden heb ik er twee gewonnen. Dat weet ik”, zo begon Amorim op de persconferentie na afloop van het duel. “Moet je voorstellen hoe het is om fan van MAnchester United te zijn.”

“Die fans hebben nu een coach gekregen die nog meer verliest dan de vorige coach. Daar ben ik me bewust van. Toch ga ik niets veranderen. Ik weet dat we successen kunnen boeken, maar we moet door deze fase heen. Nu is het even overleven.”

"We zijn misschien wel het slechtste team in de geschiedenis van Manchester United. Ik weet dat je headlines wilt horen, maar ik zeg dit omdat we dat moeten erkennen en veranderen. Dus hierbij de headline die je wilde.”

"Het is onacceptabel om zoveel wedstrijden te verliezen voor welke Premier League-club dan ook, laat staan voor Manchester United. Het is dus een heel moeilijk moment, maar we moeten doorgaan. We moeten verder. Het is niet anders. We moeten lijden en doorgaan."

Manchester United staat dertiende in de Premier League met een doelsaldo van -5 en de club heeft 10 van zijn 22 wedstrijden verloren. The Red Devils eindigden vorig seizoen als achtste onder Erik ten Hag en dat was United's slechtste prestatie in 34 jaar.